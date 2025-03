Candidat à la présidence de la banque Africaine de Développement, le Mauritanien Sidy Ould TAH (64 ans) prend très au sérieux sa candidature. Pour mettre toutes ses chances à sa faveur, un directoire de campagne composé de personnalités de premier plan (ministres, conseillers spéciaux et anciens hauts fonctionnaires de l'État) été mis en place et piloté depuis le palais présidentiel de Nouakchott.

L'ancien ministre mauritanien de l'Économie et des Finances et président de la BADEA (Banque Arabe pour le Développement Économique) passe à la vitesse supérieure. Avec l'onction du Chef de l'État Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, qui a acté la candidature de Sidi Ould TAH, un directoire de campagne aux allures de machine commando vient d'être concocté en vue de porter le candidat de la Mauritanie à la tête de la prestigieuse institution financière panafricaine dont l'élection se tiendra mi- mai prochain en marge des Assemblées annuelles à Abidjan.

Nouackchott sort le grand jeu pour démarrer en trombe la campagne de Sidi Ould TAH. Soutenu par le Président de la République Islamique de la Mauritanie, SE.M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, les missions de bons offices devront commencer début avril 2025 et sillonner le continent africain et le monde arabe auprès surtout des fonds d'investissements arabes dits « attractifs ». Sidy Ould TAH se positionne de plus en plus comme l'un des favoris de cette élection, même si rien gagné d'avance.

Dans la course à la présidence de la Banque Africaine de Développement, la Mauritanie mise sur une grosse artillerie pour accompagner la candidature de Sidy Ould Tah . Dans l'attelage de son directoire de campagne composé du haut comité de pilotage et de la coordination figurent des personnalités triées dans le volet. Casting pas fortuit au regard des fortes têtes présentes dans le dispositif.

Du haut de son expérience et de son influence, le premier ministre Moctar Ould Djay est au premier plan dans le comité de pilotage. Technocrate et homme politique confirmé, Djay sera un élément central dans la gestion de la campagne de Sidy Ould TAH. Au-delà, de sa connaissance des arcanes du pouvoir, le premier ministre Mauritanien est un négociateur hors pair. Très habile, il a négocié et obtenu auprès des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, des soutiens financiers importants pour la mise en oeuvre d'une batterie de réformes.

Cet atout du premier ministre sera sans doute bénéfique pour le candidat Sidy Ould TAH. Aux côtés du chef du gouvernement, on retrouve le ministre secrétaire d'Etat Moulaye Ould lakhdaf, le brillant et très influent ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l'Extérieur, Mohamed Salem Ould MERZOUG, Aissata Ba Yahya, ministre conseillère à la présidence de la Mauritanie, de Cheikh Ould Zeidane, directeur de cabinet du PM, de Khalidou Gadio, conseiller juridique et de Samba Camara, expert en développement.

Sachant la complexité, la rigueur et la promptitude que nécessite cette campagne, le candidat mauritanien s'est entouré également de figures emblématiques du gouvernement de El Moctar Ould Djay pour étoffer son directoire de campagne. Dans ce groupe dit de coordination, on retrouve à sa tête le ministre de l'Économie et des Finances et non moins gouverneur à la BAD, Sid'Hamed Oul Bouh.

Chargé de coordonner la campagne du candidat mauritanien Sidy Ould TAH, Sid'Ahmed sera le maitre d'oeuvre du programme de Ould TAH. Pour mener à bon port cette tâche, il sera épaulé par d'éminentes personnalités politiques, des juristes, des spécialistes de la communication, des stratègies de premier plan. L'égérie Naha Mint Mouknass, ancien ministre qui assure la vice coordination, de Amal Mint Mouloud, ministre de l'Hydraulique et l'Assainissement est désignée rapporteuse, Bal Mohamed El Habib , conseiller juridique, de Alassane BA (ancien patron de Shelter Afrique) promu directeur veille et relations publiques Afrique, du chevronné diplomate El Gasshim WANE, directeur veille et relation publique Europe et Amérique, de Ahmed Ould Salem Ahmed, directeur veille et relation publique Asie et monde Arabe, de Mamadou Sy au protocole, de SalKa Mint Yamar, conseillère spéciale du candidat.

Cette task force autour de la candidature de Sidy Ould TAH est la preuve que la Mauritanie fait de cette présidence de la BAD une priorité majeure pour marquer encore une fois de plus son empreinte et son ambition de leadership régional dans les instances de décisions supranationales à diriger.