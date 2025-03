Ile Maurice: Invasion de punaises - Le personnel à bout, la Santé promet une intervention rapide

La situation devient de plus en plus intenable à l'hôpital psychiatrique de Beau-Bassin. Depuis plusieurs jours, le personnel hospitalier tire la sonnette d'alarme face à une prolifération de punaises dans deux salles de l'établissement. Les plaintes, adressées à la direction de l'hôpital, s'accumulent - tout comme les insectes nuisibles, qui continuent à envahir les lieux au détriment du confort et de la sécurité des patients comme du personnel soignant.

Selon plusieurs témoignages recueillis, les conditions d'hygiène dans ces salles sont devenues préoccupantes, malgré les signalements répétés des membres du personnel. Certains infirmiers affirment même avoir dû redoubler de vigilance pour limiter la propagation de ces parasites dans d'autres zones du service. Toutefois, en l'absence de mesures correctives rapides, l'infestation semble s'être aggravée au fil des jours.

Face à l'indignation croissante et à la circulation d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant l'ampleur du problème, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a réagi publiquement sur sa page Facebook, jeudi dernier. «J'ai pris connaissance d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et montrant un problème grave de punaises dans l'un de nos hôpitaux. Cette situation est profondément préoccupante et totalement inacceptable.»

Dans son message, le ministre a promis une réponse rapide et ferme. Des fonctionnaires du ministère doivent être dépêchés sur place afin d'évaluer la situation et prendre des mesures urgentes pour éradiquer les nuisibles. Il a également assuré qu'il suivrait personnellement ce dossier. «Les patients et le personnel ne devraient pas avoir à subir de telles conditions. Je m'engage à ce que nos hôpitaux maintiennent un meilleur niveau d'hygiène et de soins», a-t-il souligné.

Le ministre Bachoo a, par ailleurs, averti que des sanctions disciplinaires seront prises à l'encontre des personnes responsables de cette négligence. «Chaque patient mérite d'être pris en charge dans un environnement propre et sûr. Je suis pleinement déterminé à faire en sorte que de tels incidents ne se reproduisent plus», a-t-il affirmé.

En attendant la mise en oeuvre des mesures annoncées, le personnel de l'hôpital reste dans l'expectative. Certains réclament non seulement une désinfestation en profondeur, mais aussi un suivi plus rigoureux de la gestion sanitaire des infrastructures hospitalières.