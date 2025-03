Ile Maurice: Mohammad Ehsan Dulloo, président de la MWF - «Je suis honoré»

La Mauritian Wildlife Foundation (MWF) a accueilli son nouveau président, Mohammad Ehsan Dulloo, qui succède à Tim Taylor, qui a occupé cette fonction avec brio pendant une décennie. Tim Taylor est descendu de charge, le 31 décembre, et laisse derrière lui un héritage de leadership visionnaire et d'engagement sans faille envers la protection de la biodiversité mauricienne. Il continuera toutefois à apporter son expertise en tant que membre du conseil d'administration de la MWF.

Mohammad Ehsan Dulloo, figure respectée dans le domaine de la conservation, apporte avec lui plus de 40 ans d'expérience. Son parcours impressionnant inclut des rôles essentiels au sein d'organisations internationales et nationales, notamment en tant qu'agent principal des politiques à la Food and Agriculture Organization (FAO), gestionnaire de la conservation des plantes pour le projet de restauration de la biodiversité, financé par la Banque mondiale et la MWF, ainsi qu'assistant conservateur des forêts à Maurice. Il est également reconnu comme Emeritus à l'Alliance of Bioversity International et de l'International Centre for Tropical Agriculture (CIAT), un centre du Consultative Group on International Agricultural Research (GGIAR), partenariat mondial axé sur la recherche agricole.

Mohammad Ehsan Dulloo a joué un rôle clé dans la création du parc national des Gorges de la Rivière-Noire et du service des parcs nationaux et de la conservation à Maurice. Il a également été l'un des architectes de l'initiative primée par la Banque mondiale, «Seeds for Needs», qui vise à adapter les variétés locales aux défis du changement climatique. Son projet Agrobiodiversity Index a été récompensé par le prestigieux Food Planet Prize en 2023.

«Un honneur»

S'exprimant après sa nomination, Mohammad Ehsan Dulloo s'est déclaré profondément honoré d'occuper cette prestigieuse position. «La MWF a réalisé des avancées exceptionnelles pour la protection de la faune et de la flore endémiques de Maurice. Avec le soutien de mes collègues du conseil d'administration, je compte poursuivre cette mission et guider la MWF dans ses efforts de conservation et de restauration des écosystèmes natifs. La conservation est un travail de longue haleine, qui nécessite engagement et persévérance. Je crois fermement que nous pouvons encore renforcer nos actions, notamment en ce qui concerne la sauvegarde de la diversité génétique des plantes, à travers la création de banques de semences.»

Il a également souligné l'importance des partenariats, qui ont contribué au succès de la MWF et a insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration avec les institutions locales telles que le service des parcs nationaux et de la conservation, la division des forêts et les ministères concernés, ainsi qu'avec des organisations internationales comme le Durrell Wildlife Conservation Trust, le Conservatoire botanique national de Brest (France), Wildlife Vets International et d'autres acteurs majeurs de la conservation.

Au service de la biodiversité

Mohammad Ehsan Dulloo est titulaire d'un doctorat en biologie de la conservation de l'université de Birmingham au Royaume-Uni. Son expertise s'étend à la conservation ex situ et in situ de l'agro biodiversité. Il a occupé divers postes stratégiques, dont celui de chercheur principal au sein de l'Alliance de Bioversity International et du CIAT. Il a dirigé plusieurs évaluations mondiales sur l'état des ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, contribuant notamment aux rapports mondiaux de la FAO et de l'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services sur la biodiversité.

Son travail a été salué à plusieurs reprises, notamment avec l'inclusion de son projet dans le Hall of Seed Heroes du Crop Trust en 2024, en reconnaissance de sa contribution aux normes internationales sur la conservation des semences et la gestion des banques de gènes.