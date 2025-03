Le Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice) abrite depuis hier, lundi 24 mars, un atelier de deux jours axé sur l'élaboration de la feuille de route nationale du Sénégal sur les semences dans le cadre du projet RIZAO.

Le but est d'échanger avec les acteurs de la chaîne de valeur riz pour construire une feuille de route harmonisée pour la transformation des secteurs semenciers en vue de l'atteinte de l'autosuffisance en riz dans le pays. Il s'agit également de créer des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat dans la production, la transformation et la commercialisation des semences en ciblant les jeunes et les femmes.

L'objectif de cette rencontre est de favoriser la transformation agricole au Sénégal en mettant en place un système semencier performant, durable et compétitif pour la culture du riz, contribuant ainsi à l'autosuffisance alimentaire, à la création d'emplois et à la résilience du secteur agricole. Il s'agira de lancer le processus d'élaboration d'une feuille de route semencière pour les agro-transformateurs et acteurs du secteur semencier impliqués dans le projet RIZAO.

Cette feuille de route servira de référentiel stratégique pour structurer un système de production et de distribution de semences performant, inclusif et compétitif, répondant aux besoins des producteurs de riz. Cela nécessite également un renforcement de la sensibilisation sur l'importance stratégique du secteur semencier dans la transformation agricole et l'amélioration de la productivité au Sénégal.

L'atelier vise aussi à promouvoir l'usage de semences de qualité en tant que levier essentiel pour l'augmentation des rendements agricoles, la réduction des importations de riz et le renforcement de la compétitivité régionale. « Notre point d'entrée, ce sont les agroindustriels dont les transformateurs à une certaine échelle de production qui sont nos cibles principales.

Ces derniers ont des besoins en production de paddy et celle-ci est conditionnée par la qualité de semences qui sera disponible. Donc, nous sommes en train de travailler pour voir quel est le besoin en paddy ; il faut combien de semences certifiées ou de semences de base pour atteindre cette production et il faut combien de semences de prébase que la recherche doit produire pour arriver à satisfaire ce besoin.

Et c'est cela qui doit être consigné dans un document qu'on appelle la feuille de route nationale des semences pour le riz et c'est ce qui nous réunit ces deux jours », a expliqué Gorgui Alioune Mbow, coordonnateur du projet RIZAO, soutenu par la Fondation MasterCard en Afrique de l'Ouest. Ce projet met un accent particulier sur l'appui à un système semencier du riz durable.

Le soutien contribuera à l'autosuffisance en riz, réduira les importations de riz et favorisera les exportations. Pour rappel, le riz est la principale denrée alimentaire consommée au Sénégal permettant la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en riz, objectifs critiques des politiques agricoles. Le suivi des progrès de la Stratégie Nationale de Développement du Riz (SNDR) au Sénégal révèle des avancées significatives et des objectifs ambitieux en termes de production de riz, de superficie cultivée, de rendement et d'autosuffisance.

En effet, en 2022 au Sénégal, la production de paddy s'élevait à 1 409 120 tonnes métriques, avec un objectif de 2 553 480 tonnes métriques d'ici 2030. La superficie cultivée couvre 372 413 hectares, avec un objectif d'extension à 775 053 hectares d'ici 2030. Le rendement s'est amélioré pour atteindre 3,8 tonnes métriques par hectare, avec un objectif de 5,4 tonnes métriques par hectare d'ici 2030. L'autosuffisance est à 46%.