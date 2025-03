Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre l'ambassadeur saoudite au pays

Port Soudan — Le ministre des Affaires étrangères le Dr Ali Youssef a reçu dans son bureau lundi avec l'Ambassadeur Ali bin Hassan bin Jaafar, Ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan.

La réunion a porté sur les préparatifs en cours pour accueillir la délégation saoudienne, qui devrait arriver prochainement dans le pays, afin d'évaluer l'ampleur des besoins dans les secteurs vitaux et des services, tels que l'électricité, l'eau et la santé. Le financement de ces projets sera soutenu par le Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, dans le cadre du plan de reconstruction des ruines de la guerre au Soudan, suite à la rébellion de la milice terroriste Al-Dagalo le 15 avril 2023, qui a provoqué des destructions généralisées et systématiques affectant de nombreuses infrastructures et installations de services dans divers secteurs.

Le ministre des Affaires étrangères a exprimé la gratitude et l'appréciation du gouvernement et du peuple soudanais aux dirigeants du Royaume d'Arabie saoudite, représentés par Sa Majesté le roi Salman bin Abdulaziz, et son prince héritier, Son Altesse Royale le prince Mohammed bin Salman, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Royaume pour leur soutien honorable et constant à l'unité, à la stabilité et à la sécurité du Soudan et leur soutien continu aux efforts de construction et de développement du pays.