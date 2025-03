Soudan: Jaber passe en revue l'avancement des travaux du ministère de l'Industrie et les dispositions prises pour reconstruire ce qui a été détruit par la guerre

Port-Soudan — Membre du Conseil de souveraineté, commandant en chef adjoint, le Lit+Gen ingénieur Ibrahim Jaber a été informé de l'avancement des travaux au ministère de l'Industrie et les dispositions liées aux plans et programmes proposés en vue de la reconstruction des usines et des infrastructures détruites par la guerre.

Lors de sa rencontre lundi dans son bureau à Port-Soudan avec la ministre de l'Industrie Mme. Mahasen Ali Yaqoub, il a souligné la nécessité de fournir des biens de consommation aux citoyens, en particulier à ceux qui reviennent des zones de déplacement et d'asile, saluant le plan d'urgence proposé par le ministère pour fournir des biens de consommation.

Jaber a souligné l'importance de créer un environnement d'investissement dans les États pour attirer les investisseurs du Soudan et de l'extérieur et surmonter tous les obstacles et défis auxquels sont confrontés les investissements dans le pays.

La réunion a discuté de la situation de la production sucrière et des préparatifs en cours pour la saison des semis de sucre et de la fourniture de semences, outre le suivi de l'avancement des travaux dans les nouvelles usines d'Asalaya et Halfa.

La ministre a évoqué les efforts déployés pour mettre en oeuvre le plan proposé par le ministère concernant l'industrialisation agricole et pour créer toutes les conditions nécessaires à la création d'un environnement d'investissement attractif en coordination avec les gouverneurs des États.