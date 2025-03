Ethiopie: La réalisation de l'Agenda 2063 exige une volonté politique forte et un financement national accru

Addis-Abeba — La réalisation de la vision de l'Afrique d'un continent autonome et prospère, telle que définie dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine, exige une volonté politique forte, un financement national accru et l'intégration des services de lutte contre la tuberculose dans des cadres nationaux plus larges de santé et de protection sociale, a exhorté la Commission de l'Union africaine.

L'ambassadrice Amma A. Twum-Amoah, Commissaire à la Santé, aux Affaires humanitaires et au Développement social de la Commission de l'Union africaine, a fait cette remarque dans sa déclaration officielle à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose.

La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée dans le monde entier sous le thème : « Oui ! Nous pouvons en finir avec la tuberculose : s'engager, investir et agir. »

La Commissaire a réaffirmé l'engagement de l'UA à mettre fin à la tuberculose en Afrique et à faire en sorte que la lutte contre cette maladie évitable et curable demeure une priorité continentale, conjointement avec les États membres de l'UA et ses partenaires à l'échelle mondiale.

Le thème de cette année appelle à l'action pour un leadership audacieux, des investissements soutenus et des actions concrètes afin d'éliminer la tuberculose, en particulier parmi les populations les plus vulnérables.

Malgré les progrès réalisés, la tuberculose reste l'une des maladies infectieuses les plus mortelles en Afrique, touchant de manière disproportionnée les femmes, les jeunes et les communautés marginalisées, a-t-elle révélé.

Elle insiste également sur l'importance de renforcer la collaboration avec la société civile, les chefs traditionnels et les médias pour garantir que les messages sur la tuberculose atteignent les communautés les plus reculées.

Le thème de l'année 2025 de l'UA sur les réparations rappelle que la justice réparatrice est essentielle pour remédier aux inégalités structurelles qui perpétuent le fardeau de la maladie en Afrique, selon l'ambassadrice Amma A. Twum-Amoah.

Par ailleurs, l'opérationnalisation de l'Agence africaine des médicaments (AMA) offre une occasion unique de renforcer la sécurité sanitaire de l'Afrique en facilitant le développement, la réglementation et l'accessibilité de nouveaux outils de diagnostic, de médicaments efficaces et d'options de traitement contre la tuberculose et d'autres maladies infectieuses, afin d'améliorer l'accès aux interventions vitales sur tout le continent.

Elle a exprimé la volonté de l'UA de rester déterminée à traduire ses engagements en actions concrètes, en travaillant aux côtés des États membres, des partenaires et des communautés pour bâtir un avenir libéré du fardeau de la tuberculose.