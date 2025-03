Addis-Abeba — L'Éthiopie souhaite garantir un accès maritime fiable et durable par le biais d'efforts diplomatiques pacifiques basés sur le principe du donnant-donnant, a déclaré à ENA le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nebiat Getachew.

Il a également souligné que la quête du pays pour un accès à des débouchés maritimes avec les pays côtiers de la région de la mer Rouge est de plus en plus reconnue comme une nécessité et une légitimité par la communauté internationale. On rappelle que le Premier ministre a dit que la quête d'un accès maritime n'est pas seulement une question d'intérêt national, mais aussi une nécessité impérieuse pour sa croissance économique florissante.

En réponse aux questions des membres de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy a souligné que la communauté internationale justifiait la quête de l'Éthiopie pour un accès maritime, car aucun autre pays enclavé ne surpasse l'Éthiopie en termes de superficie et de population.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Nebiat Getachew, a pour sa part noté que la quête d'un accès maritime était récemment devenue une préoccupation pressante pour l'Éthiopie, qui cherche un accès durable et sécurisé à la mer.

Ainsi, la question d'un accès maritime se reflète de plus en plus dans les activités diplomatiques du pays, a-t-il ajouté. Le pays poursuivra ses efforts pour obtenir un accès maritime durable, a-t-il souligné. Cependant, l'Éthiopie souhaite obtenir un accès maritime fiable et durable par le biais d'efforts diplomatiques pacifiques axés sur le principe du donnant-donnant, a précisé le porte-parole.

Selon lui, la démarche visant à obtenir un accès maritime pour l'Éthiopie repose sur une diplomatie pacifique et repose sur un principe gagnant-gagnant. « L'Éthiopie s'efforce d'obtenir un accès maritime fiable et durable, ou un accès maritime, par le biais d'efforts diplomatiques pacifiques fondés sur le principe du compromis. La nation est déterminée à poursuivre sans relâche cet objectif d'accès maritime durable. »