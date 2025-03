Ethiopie: Le 11e Forum régional sur le développement durable est axé sur la mise en oeuvre des ODD et de l'Agenda 2063.

Addis-Abeba — La 11ème session du Forum régional africain sur le développement durable (ARFSD-11) se tiendra à Kampala, en Ouganda, du 9 au 11 avril 2025, précédée d'événements préparatoires, tels que le Forum régional africain sur la science, la technologie et l'innovation.

Ce forum multipartite sera organisé conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et le gouvernement ougandais, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et diverses agences des Nations Unies.

Sous le thème « Stimuler la création d'emplois et la croissance économique grâce à des solutions durables, inclusives, fondées sur la science et les données probantes pour le Programme 2030 et l'Agenda 2063 », le FRADD-11 vise à répondre au besoin urgent d'une action concertée pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

À seulement cinq ans de la fin de ces objectifs ambitieux, le Forum représente une occasion cruciale de catalyser un véritable changement sur le continent, selon un communiqué publié par la CEA.

Le Forum se tient à un moment crucial où les engagements visant à accélérer la mise en oeuvre sur le continent doivent être revitalisés. Les États africains doivent prendre des mesures transformatrices audacieuses, ambitieuses et accélérées pour améliorer les résultats en matière de développement.

Dans le cadre du FRADD, les pays participeront à un atelier régional préparatoire aux examens nationaux volontaires africains et aux examens locaux volontaires, afin de renforcer l'apprentissage entre pairs et de partager les meilleures pratiques et les réussites face aux défis communs spécifiques à l'Afrique.

Par ailleurs, il est urgent de mettre en oeuvre le deuxième Plan décennal de mise en oeuvre de l'Agenda 2063, car il s'aligne directement sur les objectifs généraux de l'Agenda 2030, avec des ambitions connues sous le nom de « moonshots » (objectifs ambitieux) incluant l'accession au moins au statut de pays à revenu intermédiaire et la résolution amiable des conflits en Afrique d'ici 2044.

Le Forum annuel s'inscrit également dans le contexte des conclusions du Sommet de l'avenir de 2024 et de la nécessité de promouvoir des actions concrètes pour la mise en oeuvre des résultats de ce Sommet.

Par ailleurs, le Forum servira de réunion préparatoire au deuxième Sommet mondial pour le développement social, qui se tiendra au Qatar en novembre 2025. Cet alignement souligne l'importance de la voix collective de l'Afrique sur les plateformes mondiales.