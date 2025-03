Gabon: Ngounié - Les enfants de la province en rang serré pour le président de la Transition à Mouila

Pour accélérer les travaux d'intérêt commun prévus à travers toute l'étendue du territoire national, notamment des infrastructures, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, sillonne le pays. Le président du CTRI tient à voir in situ et in visu que la transformation du Gabon est effective à travers ce qui a été prévu. Là, il lance des travaux, là-bas il inaugure les chantiers déjà réalisés.

Des inspections du président de la Transition qui valent le détour, car il tient à tous les chantiers comme à la prunelle de ses yeux. En grand bâtisseur tel qu'on l'appelle, les chantiers doivent aller à leur terme, ce, dans les délais impartis et un cahier des charges respecté.

Dans le cadre de sa politique de modernisation et de renforcement des infrastructures sanitaires, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, s'est rendu dans la province de la Ngounié où il a procédé à l'inauguration du Centre Hospitalier de Mouila.

Cette inauguration à laquelle prenaient part les membres du CTRI, du gouvernement ainsi que les notables de la localité est la concrétisation de l'engagement pris par le Chef de l'État auprès des populations de la Ngounié il y a quelques mois en vue de la modernisation et l'extension dudit Centre Hospitalier. En effet, l'ouverture de cet établissement marque une avancée majeure dans la volonté du Chef de l'État d'améliorer l'accès aux soins pour tous les Gabonais, quel que soit leur lieu de résidence.

Le président de la Transition salue chaleureusement l'ancien ministre des Transports pour des projets matérialisés en son temps

Ce vendredi 21 mars, le couple présidentiel a marqué une halte dans la province de la Ngounié. À Mouila, chef-lieu de la province éponyme, où l'avion présidentiel a atterri, cadres et autres enfants de la région ont tenu à saluer à la descente de l'aéronef le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Parmi ces cadres de la Ngounié au bas de la passerelle, on a noté la présence effective du capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma. À ce propos, au moment de l'accueil, on a vu le président de la transition et l'ancien ministre des Transports, tout sourire, échanger quelques propos en toute convivialité. Signe d'une relation de confiance mutuelle entre les deux personnalités. Les éclats de rire visibles ne pouvaient que montrer cette complicité entre les deux hommes.

Cette chaleureuse poignée de mains, le temps d'échange et les salutations appuyées entre le président de la Transition le capitaine de vaisseau, s'expliquent simplement et purement par le rendement de Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, en 17 mois passés, au ministère des Transports, où celui-ci a laissé une marque indélébile pour tous les projets menés à leur terme.

Autrement dit, cette accolade est la manifestation de la satisfaction du président de la Transition avec la matérialisation de la construction des aéroports provinciaux - entre autres - réalisée par l'ancien ministre des Transports : Port-Gentil (Ogooué Maritime) avec la rebaptisation de son aéroport redevenu Joseph Rendjambé, les réhabilitations dans les moindres détails des aéroports d'Oyem (Woleu-Ntem) et de Makokou (Ogooué Ivindo), rebaptisé Emmanuel Issoze Ngondet.

Une accolade chaleureuse en guise de reconnaissance envers Loïc Dieudonné Ndinga Moudouma par Brice Clotaire Oligui Nguema.

Il faut aussi souligner qu'à Mouila, le président de la Transition a procédé à la pose de la première pierre de la construction du futur hôtel « Lac Bleu ». Ensuite Brice Clotaire Oligui Nguema est allé plus au sud de la province de la Ngounié, où il a lancé les travaux de bitumage du tronçon Lébamba-Mbigou-Malinga-Molo - rivière à la frontière avec le Congo voisin.

Pour le président de la Transition, la route étant un élément clé pour le développement, aucune route ne sera oubliée, d'où la réhabilitation de certaines d'entre elles et la construction d'autres avec des matériaux durables. Ce qui n'est pas rien.