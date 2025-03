Ile Maurice: Le pays face à une explosion de la dette publique en une décennie

D'un rapport de l'Audit à l'autre, l'endettement du pays ne cesse d'augmenter, suscitant de vives inquiétudes. Celui déposé hier au Parlement confirme l'état désastreux des finances publiques, déjà mis en lumière par le nouveau gouvernement dans The State of the Economy, un document accablant de 45 pages, rendu public le 12 décembre.

Le directeur de l'Audit, Dharamraj Paligadu, souligne que la dette publique a bondi de 43 % en cinq ans, passant de Rs 381 milliards au 30 juin 2020 à Rs 546 milliards au 30 juin dernier, soit une hausse de Rs 164 milliards, à raison de Rs 32 milliards par an en moyenne. Sur dix ans, l'augmentation est encore plus frappante : la dette publique a presque doublé, grimpant de Rs 238 milliards en décembre 2014 à Rs 559 milliards, selon The State of the Economy.

Parmi les facteurs identifiés, la compensation versée par l'ancien régime pour des décisions litigieuses concernant l'ex-BAI, Betamax et Neotown, s'élevant à Rs 29,6 milliards. S'ajoute à cela la forte dépréciation de la roupie sur la décennie, renchérissant la dette extérieure du gouvernement de Rs 19,8 milliards. Le rapport de l'Audit estime que les pertes liées aux fluctuations des taux de change ont varié entre Rs 1 milliard et Rs 6,5 milliards ces quatre dernières années.

Le directeur de l'Audit préconise une réduction des pertes de change. Le ministère des Finances a déjà pris des mesures en ce sens, réduisant la part de la dette extérieure à 18 % de l'endettement global en juin 2024 et diversifiant les devises des emprunts. Les emprunts contractés par les sociétés d'État ont aussi pesé lourd. Le rapport note que les passifs éventuels ont fluctué, passant de Rs 33 milliards en juin 2021 à Rs 39 milliards en juin 2023, avant de redescendre légèrement à Rs 38,6 milliards en juin dernier. Durant l'exercice 2023- 24, le gouvernement a dû venir en aide aux corporations publiques en leur accordant un soutien financier.

L'Audit recommande un suivi rigoureux des finances de ces entités pour s'assurer qu'elles puissent honorer leurs engagements. Le rapport sur l'état de l'économie pointe du doigt plusieurs entreprises publiques lourdement endettées, notamment Metro Express Ltd, New Social Living Development Ltd, le Central Electricity Board, la State Trading Corporation, le National Property Fund, la Central Water Authority, Air Mauritius, la Corporation nationale de transport et Casinos de Maurice. Ensemble, elles ont alourdi la dette publique de Rs 46 milliards.