Ile Maurice: Joanna Bérenger - «Mon discours sera réduit au silence comme le Kreol Morisien»

Les Standing Orders n°5 de l'Assemblée nationale sont clairs et doivent être respectés, même si le gouvernement a entrepris une démarche honorable en introduisant le Kreol Morisien comme moyen de communication, en complément du français et de l'anglais. Dans cet esprit, la députée Joanna Bérenger, inscrite sur la liste des intervenants lors des débats sur le Bail (Amendment) Bill ce mardi 25 mars, a entamé son discours en Kreol Morisien, avant d'être interrompue.

Bien que la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, lui ait accordé quelques minutes pour s'exprimer en Kreol Morisien, elle l'a rapidement sommée de passer à l'anglais ou au français, rappelant que les Standing Orders stipulent que seules ces deux langues sont officielles au Parlement. «Do not go too long in Creole. You know I am in favour», a-t-elle déclaré avant de brandir le règlement pour justifier sa décision.

Joanna Bérenger plaidait pour une «lecture plus démocratique de notre Constitution dès maintenant, sans attendre la création d'un comité». Elle a choisi de ne pas poursuivre son intervention plutôt que de changer de langue. Elle a «réduit son discours au silence», comme le Kreol Morisien, a-t-elle précisé.

Shirin Aumeeruddy-Cziffra a interpellé le Premier ministre, Navin Ramgoolam, sur la nécessité de mettre en place un Select Committee pour examiner l'introduction du Kreol Morisien au Parlement. Selon elle, une majorité de députés soutiendrait cette initiative.

Militante de longue date pour la reconnaissance du Kreol Morisien à l'Assemblée nationale, elle a réaffirmé son engagement en faveur de cette cause.