Ile Maurice: Il n'y aura pas de base militaire à Agaléga, assure Navin Ramgoolam

Le député Franco Quirin a interrogé le Premier ministre sur les termes de l'accord signé entre Maurice et l'Inde concernant la construction d'une piste d'atterrissage et d'autres infrastructures à Agaléga. En réponse, le Premier ministre a rappelé que le Cabinet avait approuvé, le 27 février 2015, la signature d'un protocole d'accord avec l'Inde pour l'amélioration des infrastructures maritimes et aériennes d'Agaléga.

Ce protocole a été signé le 11 mars 2015 et déposé à l'Assemblée nationale le 31 mars 2015. Un accord ultérieur, signé le 27 mai 2017, prévoit des mesures de sécurité maritime, notamment la surveillance de la zone économique exclusive, la lutte contre la piraterie, le terrorisme et la pêche illégale, ainsi que l'aide humanitaire et la protection de l'environnement marin.

Les nouvelles infrastructures, financées et construites par le gouvernement indien, comprennent une piste d'atterrissage de 3 km, une tour de contrôle, un terminal passagers, un hangar, une station électrique et un nouveau quai. Le titre de propriété des infrastructures reste entre les mains du gouvernement mauricien. De plus, l'Inde assure l'exploitation et l'entretien des installations grâce à des experts techniques.

Concernant la durée de l'accord et d'éventuelles restrictions, le Premier ministre a souligné qu'une clause de confidentialité, similaire à d'autres accords internationaux, empêche la divulgation de certaines informations. Toutefois, il a assuré qu'il n'y avait aucun élément préoccupant dans cet accord et a confirmé qu'Agaléga ne deviendra pas une base militaire.