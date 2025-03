Ile Maurice: Me Mathew Sherratt fait un survol de l'affaire Vanessa Lagesse en appel

L'audience de ce mercredi 25 mars devant la Cour suprême, dans le cadre de l'appel déposé par Bernard Maigrot, a été entièrement consacrée à la plaidoirie de Me Mathew Sherratt, King's Counsel, avocat britannique. L'affaire a été entendue devant le Full Bench de la Cour suprême, composé de la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul et des juges David Chan et Sarita Bissoonauth.

Me Sherratt a rappelé les faits entourant le meurtre de la styliste Vanessa Lagesse et l'arrestation de son client. Vanessa Lagesse avait été retrouvée sans vie le 10 mars 2001 dans la baignoire de son bungalow à Grand-Baie. Dans le cadre de l'enquête policière, Bernard Maigrot avait été arrêté le 23 avril 2001.

Reconnu coupable le 27 juin 2024 par les membres du jury à une majorité de 7 contre 2, il avait été condamné à 15 ans de servitude pénale par le juge Luchmyparsad Aujayeb, siégeant aux Assises. Bernard Maigrot a obtenu la liberté conditionnelle en décembre 2024.

S'adressant aux juges, Me Sherratt a mis en avant le délai de 24 ans avant que le procès ne soit inscrit contre son client. Après une enquête préliminaire, Bernard Maigrot avait été déféré aux Assises le 28 novembre 2007. Il avait ensuite été arrêté à nouveau et poursuivi une deuxième fois devant cette même juridiction.

Dans sa plaidoirie, l'avocat britannique a également souligné que deux ADN retrouvés dans le bungalow de Vanessa Lagesse n'ont toujours pas été identifiés. Il a aussi évoqué le disclosure de certains documents dans le cadre du procès, à la demande de la défense. Me Sherratt est assisté de Me Rishi Hardowar et de Me Yanilla Moonshiram.

Le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Rashid Ahmine, lui donnera la réplique ce matin. Il est assisté de Me Darshana Gayan, Senior Assistant DPP, de Me Audrey Stephen ainsi qui de Me Kevin Moorghen, Principal State Counsel.