Ile Maurice: SMS Pariaz - 186 licences délivrées entre 2015 et 2024

Lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT) au Parlement, hier, le député Roshan Jhummun a interpellé le Premier ministre, Navin Ramgoolam, concernant SMS Pariaz Ltd. Dans sa réponse, le Premier ministre a rappelé l'engagement de son gouvernement à restaurer la confiance du public dans la Gambling Regulatory Authority (GRA). Il a annoncé que des amendements pertinents seraient apportés à la loi afin que la GRA opère de manière plus transparente et responsable. Selon lui, sous l'ancien régime, la GRA avait développé des liens incestueux avec certains acteurs du secteur des jeux, compromettant ainsi sa mission principale.

Concernant la première partie de la question, Navin Ramgoolam a indiqué que la GRA avait délivré un total de 186 licences à SMS Pariaz Ltd entre 2015 et novembre 2024. Ces licences se décomposent comme suit : 25 licences de bookmaker pour des paris à cotes fixes via communication à distance (SMS) ; 20 licences de bookmaker pour des paris à cotes fixes sur des matchs de football internationaux et 141 licences de limited payout machines.

Le Premier ministre a aussi affirmé que Jean-Michel Lee Shim (JMLS) n'est ni actionnaire ni directeur de SMS Pariaz Ltd à ce jour. Toutefois, il a été actionnaire entre le 22 avril 2009 et le 23 mai 2014, et a occupé le poste de directeur du 15 janvier 2008 au 17 avril 2009, et de 10 janvier 2013 au 18 mars 2013.

Navin Ramgoolam a également indiqué que, selon les dossiers du Corporate and Business Registration Department, les parts de JMLS ont été successivement transférées. De plus, il a mis en avant un élément troublant : une procuration enregistrée en faveur d'un certain P. D., lui donnant le pouvoir de gérer et d'administrer les affaires de JMLS à Maurice. Cela laisse à penser à un éventuel cas de prête-nom, sujet actuellement sous investigation.