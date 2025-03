Afrique: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) - 'Je veux remporter la CAN'

interview

Les années qui passent n'ont point d'emprise sur lui. À 35 ans, Pierre-Emerick Aubameyang prouve qu'il est loin de perdre son éclat. Toujours aussi rapide, incisif et déterminé, il reste l'un des attaquants les plus redoutés, capable de faire la différence à tout instant. À l'image de son doublé face au Kenya (2-1) lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui a permis aux Panthères de décrocher trois points cruciaux dans leur course vers les Amériques, tout en maintenant la pression sur la Côte d'Ivoire, autre grande équipe du Groupe F.

Une campagne qui s'annonce décisive pour l'avenir du Gabon, avec des matches à fort enjeu pour garantir une place en phase finale de la compétition. Cette qualification s'inscrit en fil rouge d'une année 2025 qui mènera le Gabon au Maroc, un retour sur la scène continentale tant attendu après avoir raté l'édition ivoirienne de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les hommes de Thierry Mouyouma, portés par la forme impressionnante de PEA comptent bien redresser la barre et se qualifier pour cette grande fête du football africain. L'attaquant, à la tête d'une génération ambitieuse, incarne plus que jamais l'espoir d'une nation désireuse de retrouver sa place parmi les meilleures équipes du continent.

CAFOnline.com : Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon se retrouve dans le Groupe F, aux côtés du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Mozambique. Quelles sont vos impressions sur cette poule?

Pierre-Emerick Aubameyang : Le groupe de la mort, je pense qu'on a l'habitude maintenant. On tombe souvent sur de grosses équipes. Après, je pense que c'est une bonne chose, au moins c'est un gros test d'entrée. Au moins, ça donne une direction pour la compétition, parce que si tu arrives à sortir de cette poule, c'est que tu es capable de gagner la CAN. Je pense que ce sont les plus grandes nations qui puissent avoir à affronter, donc ça nous donnera une idée en sortant de là.

Comment avez-vous vécu l'absence du Gabon lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en Côte d'Ivoire ?

Je pense qu'on a raté une belle CAN, parce que moi, personnellement, je l'ai regardée à la télé, et c'était vraiment plaisant à voir. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas participé à cette Coupe d'Afrique des Nations. Justement, il faut se rattraper et aller le plus loin à la prochaine, tout simplement.

Pierre-Emerick, vous allez disputer votre sixième Coupe d'Afrique des Nations. Après toutes ces années d'expérience, comment percevez-vous cette nouvelle participation, Maroc 2025, et quels objectifs vous êtes fixés ?

Personnellement, si tout se passe bien, nous irons là-bas. Et bien sûr, si je devais me fixer un objectif, ce serait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Ce serait un rêve, peut-être jugé ambitieux par certains, mais pour moi, c'est un véritable objectif. Je m'y rends avec une détermination sans faille. Ce serait également quelque chose d'extraordinaire pour le pays, d'atteindre la finale et de réaliser une belle performance. Ce serait vraiment incroyable.

Pierre-Emerick, vous êtes clairement l'un des visages de votre équipe et de votre sélection. En tant que leader, comment gérez-vous cette pression ?

Oui, je pense que maintenant, je la gère bien grâce à l'expérience. Je réagis différemment qu'avant, quand je pouvais être plus affecté. Les critiques restent difficiles à encaisser, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, je suis plus mature. En club, au Al-Qadsiah FC mon rôle sur le terrain m'implique davantage dans le jeu, ce qui booste ma confiance. Quant à la pression, elle ne me dérange plus. Cela fait des années que j'y fais face.

En tant que cadre de la sélection, quel message transmettez-vous aux plus jeunes de vos coéquipiers pour les motiver ? Quels conseils leur donnez-vous ?

Le plus important, c'est de prendre du plaisir, car c'est une occasion en or. Si je regarde ma carrière, c'est grâce à la CAN que j'ai vraiment été reconnu à l'échelle mondiale, notamment avec le Gabon, et surtout lors de la CAN 2012. Même si la fin fut difficile, c'est un souvenir mémorable. C'est une chance incroyable, surtout quand on est jeune, et je trouve que parfois, les jeunes oublient cette opportunité. Je leur conseille donc de profiter de chaque instant et de jouer leur football, car c'est ainsi qu'on grandit. Les erreurs font partie du jeu, mais elles permettent de progresser. Bien sûr, je donnerai des conseils techniques, mais cela reste entre nous.

Vous, qu'auriez-vous aimé qu'on vous dise au début de votre carrière ?

On m'a dit les bonnes choses quand j'étais jeune. Mais la chose que j'ai découverte plus tard, à laquelle je n'étais pas prêt ? L'ascension ! Parce que ça peut aller très vite. Je me souviens que j'ai fait la CAN 2010 où j'étais sur le banc de touche. Et deux ans après, j'étais titulaire et on m'a mis tout là-haut. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi le retour du bâton quand vous êtes, entre guillemets, la star. Et quand les résultats ne sont pas là, forcément, vous êtes visé. Mais bon, c'est juste ça que je peux dire qui m'a un peu surpris.

Donc, si on m'avait prévenu, c'est sûr que ça aurait été cool. Mais bon, je l'ai découvert un peu à mes dépens. Et comme je l'ai dit à l'époque, j'ai parfois réagi à vif, souvent en faisant sûrement des erreurs. Mais bon, ça, c'est le passé. Je pense que maintenant, j'essaie de montrer le meilleur exemple pour les jeunes qui arrivent et pour leur laisser le champ libre pour la suite.