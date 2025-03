Maroc: Don de sang pendant le Ramadan dans l'Oriental, une incarnation des valeurs de générosité et de solidarité

Le don de sang est un acte hautement charitable et un geste humanitaire noble qui promeut les valeurs de solidarité et de cohésion sociale, notamment face au besoin croissant de cette substance vitale pour sauver la vie des patients et des blessés.

Durant le Ramadan, le don de sang allie récompense religieuse, solidarité humanitaire et bienfaits pour la santé du donneur, puisqu'un don de sang régulier contribue à réduire le risque de certaines maladies cardiaques, stimule la circulation sanguine et la production de nouvelles cellules sanguines, ce qui améliore la santé générale du donneur.

Dans la ville d'Oujda, et partout dans la région de l'Oriental en général, les campagnes de don de sang se poursuivent au sein des mosquées et des centres de santé, attirant un nombre important de donneurs désireux de saisir ce mois sacré pour contribuer à sauver des vies, en gardant à l'esprit les dimensions humanitaires et religieuses de ce noble acte.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés dans l'Oriental et les associations de donneurs de sang, qui oeuvrent, en coordination avec le ministère des Habous et des Affaires islamiques, pour organiser des campagnes intensives visant à contribuer à combler la pénurie de cette matière vitale.

Pour atteindre cet objectif, les mosquées représentent un espace idéal pour attirer les donateurs, compte tenu de la forte affluence qu'elles connaissent durant ce mois béni, offrant l'occasion de sensibiliser à l'importance du don de sang et de le consacrer comme une culture sociétale, afin d'aider les hôpitaux à disposer de stocks suffisants pour répondre aux situations d'urgence.

A cet égard, l'imam et morchide à Oujda, Chaker Mahraz, a mis l'accent, dans une déclaration à la MAP, sur la dimension religieuse du don de sang, soulignant que la Charia islamique encourage la générosité et le don, notamment pendant le mois de Ramadan, qui représente une opportunité de maximiser la récompense à travers les oeuvres caritatives.

Il a cité des hadiths du Prophète et des versets coraniques qui encouragent la générosité et le don, notant que «le plus beau don qu'une personne puisse faire est son sang, car il sauve des vies et aide les malades et les blessés».

De son côté, Zekai Bouchra, médecin à l'Agence marocaine du sang et ses dérivés dans la région de l'Oriental, a indiqué que la pénurie de sang pendant le Ramadan appelle à intensifier les efforts pour encourager les citoyens à donner leur sang, saluant le rôle du ministère des Habous et des Affaires islamiques dans la facilitation de ces opérations au sein des mosquées.

Précisant que ces initiatives visent à collecter 120 poches de sang chaque jour, elle a salué le succès de la campagne de don de sang organisée récemment à la mosquée Al-Qods à Oujda, qui a permis la collecte de 213 poches de sang en deux jours, exprimant son espoir que cette dynamique se poursuive durant les prochains jours du mois sacré, contribuant ainsi à combler le déficit existant.

Elle a ajouté que le siège de l'Agence reçoit les donneurs du lundi au vendredi après la prière de Tarawih, de même que la banque de sang à Berkane organise des campagnes hebdomadaires dans les mosquées, tandis que la banque de sang de Nador assure les dons quotidiens et organise des campagnes, faisant savoir que l'Agence collecte et prépare les poches de sang et les redistribue aux hôpitaux de la région en fonction des besoins.

Elle a aussi souligné que le don régulier de sang contribue à réduire le risque de certaines maladies cardiaques, améliore la circulation sanguine et stimule la production de nouvelles cellules sanguines, en plus d'offrir l'occasion aux donneurs la possibilité de bénéficier d'examens médicaux gratuits, leur permettant ainsi de surveiller régulièrement leur santé.

Pour sa part, Fatiha Hammou, présidente de l'Association des donneurs de sang à Oujda, a relevé que ces campagnes s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat stratégique avec l'Agence marocaine du sang et ses dérivés visant à sécuriser des stocks suffisants pour répondre à la demande croissante de poches de sang.

Elle a poursuivi que ces campagnes ont fait le tour des différentes mosquées de la ville d'Oujda, tels que la Mosquée Mohammed VI, la Mosquée Oued Ennachef et le Centre d'Etudes et de Recherches Humaines et Sociales, tandis que d'autres zones telles que les quartiers Jawhara, Village Touba et Lazari seront également incluses, permettant au plus grand nombre possible de citoyens de contribuer à cet effort humanitaire.

Compte tenu des difficultés d'assurer un stock de sang pendant le mois sacré, l'importance des dons réguliers pour pallier la pénurie et répondre à la demande croissante est soulignée, notamment face au nombre croissant de patients nécessitant des transfusions sanguines, et surtout que le sang, qui est une substance vitale qui ne peut être fabriquée, parvient aux gens qui en ont besoin uniquement grâce à des dons.