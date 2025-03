Tunisie: Le président de la République ordonne un plan de sauvetage de la compagnie Tunisair

Tunis — Le Président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi, au Palais de Carthage, le ministre des transports, Rachid Amri et la chargée de la direction générale de la compagnie aérienne Tunisair, Halima Khaouja.

Cité dans un communiqué de la présidence de la république, le chef de l'Etat a mis l'accent sur la nécessité de prendre des « mesures urgentes » en vue de mettre fin à la situation qu'endure la compagnie Tunisair, ordonnant de mettre sur pied un « plan de sauvetage » afin que celle-ci, toutes composantes confondues, retrouve au plus vite son éclat et son rayonnement.

Il a à ce propos dénoncé les conditions « inacceptables » à l'intérieur des avions, fustigeant les retards à répétition dans les horaires de desserte des vols.

Le président Saïed est revenu sur la situation de la flotte des avions de la compagnie Tunisair, affirmant que celle-ci comptait par le passé 24 aéronefs avant que ce nombre ne baisse à seulement 10 appareils.

Evoquant le dossier de la maintenance technique des avions, le chef de l'Etat a vivement critiqué le temps consommé dans la maintenance technique des appareils de la compagnie Tunisair, affirmant que ce temps est estimé à 123 jours en Tunisie alors qu'il ne dépasse pas les 10 jours chez un constructeur aéronautique de renommée.

Une telle situation, a-t-il regretté, a fait coûter à la compagnie Tunisair des pertes financières énormes estimées à des dizaines de milliards de dinars qui auraient dû être exploités dans l'acquisition des nouveaux avions.

Toujours dans le cadre de sa critique de de la situation de Tunisair, le chef de l'Etat a déploré les recrutements opérés au sein de cette compagnie qui a-t-il estimé, sont souvent fictifs et injustifiés et basées sur le clientélisme et le favoritisme.

Le président Saïed a mis l'accent sur l'impératif de mettre fin au plus vite à cette « hémorragie », réitérant son rejet catégorique de toute tentative visant à céder cette entreprise nationale et l'aéroport Tunis-Carthage ainsi que bien d'autres sites à Tunis et dans les différentes régions du pays, qui ont été sciemment livrés à l'abandon aux fins de les céder ultérieurement moyennant des prix modiques par des lobbies convoités.

Le chef de l'Etat a, à ce titre, souligné que l'aéroport Tunis Carthage dispose de plusieurs avantages par rapport à d'autres aéroports, proposant à ce propos de procéder à son extension afin d'en augmenter la capacité.