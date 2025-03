Togo: CFA - Le pays passe au numérique pour accélérer la délivrance des diplômes

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Isaac Tchiakpé, a procédé mardi à Lomé au lancement de la plateforme de digitalisation de l'examen du Certificat de Fin d'Apprentissage (CFA).

Cette innovation vise à simplifier et accélérer le processus d'inscription et de délivrance du diplôme, une avancée majeure pour les apprentis togolais qui, jusqu'ici, attendaient parfois plus d'un an pour recevoir leur certificat. Grâce à cette plateforme, ils pourront désormais obtenir leur diplôme en six mois maximum après l'examen.

Avec un nombre sans cesse croissant d'apprenants passant le CFA chaque année, les procédures traditionnelles devenaient de plus en plus lourdes, ralentissant le traitement des dossiers et l'accès au diplôme.

Avec plus de 47 000 jeunes apprentis attendus à l'examen cette année, cette digitalisation représente une avancée significative pour faciliter leur insertion professionnelle et leur accès au marché du travail.