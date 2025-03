Congo-Kinshasa: Paix au pays - Adam Bombole Intole plaide pour l'union de l'élite politique et sociale

Dans le contexte sécuritaire actuel marqué par la guerre et l'occupation d'une partie du territoire dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, le discours de haine se répand avec une célérité déconcertante. Face à cette situation qui aboutirait à un chaos si l'on n'y prend garde, une personnalité, Adam Bombole Intole, réagit.

Président du Conseil d'administration de la Société commerciale des postes et télécommunications, Adam Bombole Intole a livré, le 23 mars sur son compte X (ex-Tweeter), un message concis contre la haine viscérale professée même par certains politiques, estimant que cet état des choses engendre la division, la discrimination, le séparatisme, l'exclusion et d'autres antivaleurs comme effets d'entraînement.

« Aujourd'hui, notre pays n'a pas besoin des discours haineux, qui incitent à l'exclusion des uns par les autres. L'exclusion d'une partie de l'élite politique et sociale aura toujours des effets néfastes potentiels, non seulement sur l'organisation de l'État et la politique, mais aussi sur la cohésion sociale, la stabilité économique et l'évolution culturelle» , a déclaré le président du parti politique Ensemble, changeons le Congo.

Et de renchérir : « Pour assurer la paix sociale et le développement durable, il est crucial de favoriser une inclusion large qui respecte et valorise la diversité des opinions et des compétences. Soyons dignes de la République que nous voulons prospère et majestueuse. Que Dieu protège notre pays et nous garde» .

Deux semaines auparavant, cet homme politique et d'affaires prospère et mécène culturel s'était déjà illustré dans un tweet précédent pour briser toute haine. « Lorsque notre haine est trop vive, elle nous met au-dessous de ceux que nous haïssons. La haine, comme l'amour, se nourrit des plus petites choses, tout lui va. La haine rend non seulement aveugle et sourd mais incroyablement bête. La haine, c'est la vengeance du poltron », signifiait celui qu'on a surnommé « Bourgeois gentilhomme, Grand Saoudien » par les stars de la rumba congolaise.