Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Un atelier sur l'environnement favorable à la société civile

La Rencontre pour la paix et les droits de l'homme (RPDH) que dirige Christian Mounzéo a organisé, le 22 mars à son siège dans l'arrondissement 1, Emery-Patrice- Lumumba, un atelier d'information et d'échange avec les représentants des organisations de la société civile et de la presse locale en vue de la mise en oeuvre du projet UE-SEE « Système de l'Union européenne pour un environnement favorable »

Le projet a pour objectifs d'améliorer l'environnement favorable des organisations de la société civile (OSC) à travers le renforcement de l'espace civique et des indicateurs démocratiques ; de former un réseau d'experts de la société civile locale engagés dans le suivi de l'environnement favorable; de renforcer les capacités des OSC locales dans la surveillance et la prise en compte des changements systémiques et structurels liés à l'environnement favorable.

Entre autres objectifs du projet, adopter une stratégie conjointe aux OSC identifiées en vue du plaidoyer pour l'environnement favorable ; initier la phase de collecte de données en temps réel sur les constats en lien avec les cinq principes de l'environnement favorable ; sensibiliser l'opinion publique aux enjeux de l'environnement favorable.

Ainsi, pour répondre à ce besoin et dans le cadre du projet du système de l'Union européenne (UE) pour un environnement favorable à la société civile, la RPDH a pensé mettre en place un réseau national ayant pour ambition de détecter et de traiter les changements dans l'environnement favorable grâce à une méthodologie inclusive de surveillance et d'alerte précoce dudit environnement, inspirée des indices de suivi de l'UE et en fonction des contextes pays.

Pour ce faire, cet atelier a regroupé les membres des organisations de la société civile de la place et cd la presse locale afin de les informer et de mettre en place un réseau d'experts de la société civile locale engagés dans le suivi de l'environnement favorable.

En effet, il s'est agi d'un aperçu de l'état de l'environnement de la société civile dans le pays qui a permis aux uns et aux autres de présenter une vue d'ensemble, d'actualiser des conditions affectant les acteurs de la société civile, en soulignant les évolutions ou les changements significatifs.

Après donc la restitution des travaux par les différents groupes de travail mis en place au cours de cet atelier, quelques recommandations ont été formulées en vue de futurs plaidoyers, parmi lesquelles l'adoption par le gouvernement de la loi en matière de protection des défenseurs des droits de l'hommes; l'adoption de la loi sur l'accès à l'information du public; l'adoption de la loi de financement des OSC et associations; le renforcement du dialogue entre les OSC et les pouvoirs publics; enfin, l'initiation des formations et le renforcement des capacités des femmes membres des OSC.

Pour tout dire, le système de l'UE-SEE rassemble des OSC de 86 pays pour surveiller l'environnement favorable et contribuer aux alertes précoces et à l'action en faveur de la société civile.

Le programme UE-SEE est mis en oeuvre par un consortium d'ONG, notamment Hivos, Civicus, Démocracy reporting international, European partership for democracy, Forus et transparency international. Ce programme vise essentiellement à contribuer à renforcer l'inclusivité, la participation, l'autonomie, l'indépendance et la liberté d'action de la société civile ainsi que le dialogue tout aussi inclusif et ouvert avec et entre OSC.

Notons qu'en sa qualité de section nationale en formation de Transparency international, la RPDH fait partie du réseau de l'UE pour un environnement favorable. À ce titre, l'organisation entend déployer des activités de surveillance et de réseautage interne en lien avec un environnement favorable à la société civile en République du Congo, dans le but de renforcer l'espace civique et d'améliorer les indices démocratiques.