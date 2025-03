Congo-Brazzaville: Mois de mars - Les femmes de Kimba édifiées sur la loi Mouébara

La célébration de la Journée internationale des droits des femmes dans la circonscription électorale unique de Kimba, dans le département Djoué-Léfini, en présence du député Antoine Beli Bokoloujoué, a donné lieu à plusieurs activités dont le sport et la causerie-débat sur la loi Mouébara n° 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes.

En rapport avec le thème de l'année, « Droits, égalité et autonomisation des femmes », les exposants, notamment le député de Kimba, Antoine Beli Bokolojoué, le sous-préfet par intérim, André Gami, et la présidente des femmes de Kimba, Félicité Massala, ont focalisé leur communication autour de la loi Mouébara. Une loi qui transforme toutes les violences en peines en République du Congo.

« La Journée internationale des droits des femmes, ici à Kimba, nous a permis de comprendre la loi Mouébara portant sur la lutte contre les violences multiformes faites aux femmes dans la société. Ces violences sont d'ordre physique, psychologique, moral et sexuel. Pour le cas de la violence sexuelle, elle s'explique dans le cadre de harceler la femme sans son consentement au désir sexuel. C'est ce qui entraîne tantôt des coups et blessures et des grossesses non-désirées », a signifié Félicité Massala à l'assistance.

S'exprimant à cette occasion, le sous-préfet par intérim de Kimba a rappelé aux participantes le pourquoi et l'importance de la journée du 8 mars. « Si les festivités nationales se sont tenues à Djambala, dans les Plateaux, tout le monde ne pouvait pas s'y rendre, d'où le député de Kimba a pensé vous réunir ici pour célébrer cette fête. Si lors de l'édition 2024, nous avions parlé du VIH/sida, aujourd'hui, c'est la loi Mouébara, notamment les violences faites aux femmes. Vous devez savoir que désormais la femme congolaise est protégée par cette loi », a déclaré en substance André Gami.

Dans son adresse aux femmes de sa circonscription, le député Antoine Beli Bokolojoué a rappelé que la célébration de cette journée de la lutte pour les droits des femmes est une occasion propice en vue de faire comprendre aux unes et aux autres le vrai rôle de la gent féminine. « La femme mérite du respect parce que vous êtes nos mamans. Je vous le précise qu'aujourd'hui, ce n'est pas la politique, c'est la fête des femmes et de toutes les femmes de Kimba, peu importe vos penchants politiques. Nous célébrons cette journée du 8 mars ensemble, dans l'unité et le vivre-ensemble... », a-t-il souligné.

Notons qu'en marge de cette célébration, des activités sportives ont été organisées, entre autres le ndzango et le football féminin. La compétition de ndzango a mis aux prises six équipes, à savoir Mantséné, Kimbétsi, Kinzoua, Mpouomo, Mah et Kimba-centre. Au finish, c'est l'équipe de Mah qui a été sacrée championne. Au football féminin, c'est celle de Kimba-centre qui s'est imposée 1-0 devant celle de Kinzoua, remportant ainsi le trophée mis en jeu.

Antoine Beli Bokolojoué a, par ailleurs, distribué des pagnes tout en organisant un repas en l'honneur des femmes de Kimba.