Congo-Kinshasa: Les Jeunes aux couleurs de la journée internationale des droits de la femme, journée de la femme

Dans ce numéro vous suivrez quelques jeunes femmes qui innovent dans leurs secteurs, à suivre aussi les témoignages de certaines femmes leaders qui partagent leurs expériences et prodiguent quelques sages conseils aux jeunes et plus jeunes.

Une émission produite dans le cadre de la journée internationale de la femme. « Pour toutes les femmes et les filles: droits, égalité et autonomisation », c'est le theme international retenu pour célébrer cette journée du 8 mars 2025. Il y a un accent particulier qui est mis sur l'urgence qu'il y a à faire respecter les droits des femmes et des filles migrantes, déplacées ou issues de la diaspora.

En RDC la Journée internationale des droits des femmes est placée sous le thème de « la congolaise au centre de toutes nos ambitions »