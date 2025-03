Afrique Australe: Crise en RDC - Cinq facilitateurs nommés par la SADC pour la médiation

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) ont tenu une réunion de haut niveau par vidéoconférence hier, 24 mars 2025, pour examiner la situation sécuritaire dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC). Madagascar a pris part à cette rencontre qui a abouti à la désignation de cinq facilitateurs chargés de la médiation de la crise entre la RDC et le Rwanda.

Ces facilitateurs sont des figures politiques de renom : Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria ; Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya ; Kgalema Motlanthe, ancien président de l'Afrique du Sud ; Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République Centrafricaine, et Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie. Leur mission consistera à coordonner les efforts diplomatiques pour parvenir à une résolution pacifique du conflit.

Une séance d'information leur sera dispensée par la SADC, l'EAC et l'Union africaine afin de leur fournir les éléments clés relatifs à la gestion de cette crise. Leur rôle sera notamment d'assurer la mise en oeuvre de la feuille de route adoptée lors de la réunion conjointe des chefs d'état-major de la défense, qui prévoit des mesures à court, moyen et long terme pour instaurer un cessez-le-feu et mettre fin aux hostilités.

Cette feuille de route avait déjà été entérinée le 17 mars 2024 à Harare, au Zimbabwe, lors de la réunion conjointe des ministres de la SADC et de l'EAC. Le sommet d'hier a réaffirmé l'urgence de son application et a enjoint toutes les parties prenantes, y compris la RDC et le Rwanda, à mettre en oeuvre ces mesures sans délai.

La rencontre a vu la participation du président congolais, Félix Tshisekedi, et du président rwandais, Paul Kagame. Le chef d'État malgache, Andry Rajoelina, a également pris part aux discussions, marquant ainsi l'engagement de Madagascar dans la recherche d'une solution pacifique et durable pour l'est de la RDC.