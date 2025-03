Madagascar: AfricaRice/DEFIS-FOFIFA - Projet de recherche agricole dans quatre régions

Un projet de recherche agricole impliquant AfricaRice, DEFIS et FOFIFA, financé par la Banque mondiale, est en cours depuis un an. Le projet vise à identifier des variétés de riz performantes en termes de croissance, de goût et de rendement. Les travaux ont été menés dans quatre régions dont l' Amoron'I Mania, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana, où les résultats de la recherche ont été partagés avec les agriculteurs locaux.

Variétés

Parmi ces variétés figurent le Mangafototra, le NPT3, le Fy-Vary 5 et le FOFIFA 195. Outre l'identification de semences performantes, le projet s'est également intéressé aux meilleures pratiques agricoles pour maximiser la production rizicole. Lors d'un atelier d'évaluation à Ambositra, le coordinateur national de DEFIS, Pierrot Serge Randrianaritiana a déclaré que « la première phase du projet avait donné des résultats satisfaisants. Parmi les 50 variétés de riz étudiées, 19 se sont révélées adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales, offrant de bons rendements et un cycle de croissance court, apprécié des agriculteurs ».

Le Dr Gaudiose Mujawamariya ajoute : « Nous nous réjouissons des premiers résultats, que ce soit sur le plan variétal et agronomique, mais aussi en matière de transformation, dans la mesure où les innovations sont réellement tangibles. Toujours dans le cadre de ce projet, AfricaRice et DEFIS ont offert des matériels d'étuvage aux associations féminines RIETSA (Riz Étuvé de Tsinjony Ambositra). Il s'agit d'une innovation visant à améliorer à la fois la qualité du riz et sa valeur nutritionnelle. »