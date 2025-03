Madagascar: Fédération Malgache de Padel - « Instaurer une compétition dynamique, régulière et conviviale dans un esprit de fair-play et de passion »

La Fédération Malgache de Padel (FMP) a frappé un grand coup avec le lancement réussi de son tout premier tournoi interclubs de l'année 2025, ce week-end.

Organisé sous le signe de la convivialité et de la passion, cet événement marque une étape décisive dans l'essor du padel à Madagascar. Sur les huit clubs affiliés à la FMP, sept ont répondu à l'appel, témoignant d'un engouement palpable pour cette discipline en pleine expansion. Chaque équipe, composée de huit joueurs dans une catégorie exclusivement masculine pour cette édition inaugurale, s'est affrontée avec détermination sur les terrains de l'Urban Futsal à Andraharo.

L'objectif de ce championnat interclubs est clair : instaurer une compétition dynamique, régulière et conviviale, permettant à tous les licenciés de s'affronter dans un esprit de fair-play et de passion. À l'issue du tournoi, c'est l'équipe d'UFS Urban Futsal qui s'est distinguée, s'imposant avec brio face à ATEMA en remportant deux matchs décisifs. Dans le premier affrontement, le duo Marin et Corentin a renversé la paire Paul et Roméo après un départ serré (4/6), enchaînant deux sets maîtrisés (6/1, 6/1).

Le second match a vu Miary Zo et Landry dominer Nicolas et Rado avec une victoire nette en deux sets (6/3, 6/0), scellant ainsi la suprématie d'UFS Urban Futsal. Ce triomphe leur a valu le trophée de cette première édition, un titre qu'ils devront défendre lors du prochain rendez-vous. La FMP se réjouit de ce lancement réussi et prévoit déjà d'élargir le format aux catégories féminines et mixtes dans les futures éditions.