Madagascar: Affaire 50 millions d'ariary - L'opposition de plus en plus divisée

Bien que la somme semble moins importante pour une telle organisation partisane, des responsables au sein du RMDM se trouvent mal embarqués dans l'affaire des 50 millions d'ariary qui se sont volatilisés.

La méfiance aurait atteint un autre degré au sein de la grande famille de l'opposition. Même les plus fidèles des fidèles commencent à se poser des questions sur le comportement de certains leaders, surtout après les désillusions lors des manifestations dirigées par le Collectif des candidats entre le mois d'octobre et de décembre 2023. Depuis un bon moment, le débat autour d'un possible « détournement » de 50 millions ariary, qui auraient été prévu pour l'organisation des activités du Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara (RMDM) durant ce mois de mars semble être la partie émergente de l'iceberg.

Des leaders du mouvement ont toutefois démenti le fait que ce sujet ait été abordé lors de la réunion à huis clos de ce lundi, au QG Bel'air, Ampandrana, sans exclure son existence. « Nous avons discuté des affaires nationales. Il n'y a jamais eu question d'argent lors de cette réunion », a fait entendre le pasteur Edouard Tsarahame, leader du mouvement qui a précisé que « le RMDM regroupe plusieurs entités politiques et il faut faire la distinction entre affaires de parti, individuelle et celles de la coalition ». En tout cas, il s'agit d'un sujet qui divise de plus en plus l'opposition.

Nouvelle voiture

En effet, affilés surtout au mouvement RMDM, des militants regrettent cette situation qui ne profite selon eux qu'à quelques individus. « Des émissaires ont été envoyées récupérer l'argent au début du mois de février, à Toamasina, peu de temps après, l'un d'eux s'est offert une nouvelle voiture d'occasion », a souligné une source informée, tout en précisant que « ces émissaires appartiennent au mouvement RMDM ».

Provenant de l'une des Iles de l'océan Indien, selon notre source, l'argent aurait pu servir à mettre au point toutes les activités du RMDM durant le mois de mars. Une affaire qui reflète le malaise au sein de cette opposition qui se cherche mais qui reste handicapée par les ambitions personnelles et les pratiques malsaines de quelques-uns de ses leaders. Quoi qu'il en soit, coalition de plusieurs partis politiques, le RMDM souhaite que cette affaire soit élucidée au plus vite au risque de ternir son image.