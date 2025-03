Madagascar: Stade/Edmond Rakotoarivelo « Ratafia » - Célébration mémorable en l'honneur de ses 95 ans

Edmond Rakotoarivelo, plus connu sous le surnom de Ratafia, a décidé de marquer un tournant important en célébrant, pour la première fois, son 95e anniversaire. Après 71 ans de dévouement au monde du sport, Ratafia a choisi de rendre grâce pour cette vie bien remplie.

Toujours aussi alerte et en forme, l'entraîneur Ratafia, discret mais infatigable travailleur de l'ombre, souhaite exprimer sa gratitude envers le Seigneur en cette année marquante. Une messe inaugurale se tiendra ce vendredi à 16h à la FJKM d'Amboasarikely Fiadanana pour lancer les festivités, mais la célébration s'étalera sur toute l'année en compagnie de son club de coeur, le Stade Olympique de l'Emyrne (SOE).

« L'année dernière, j'ai été hospitalisé à trois reprises, mais Dieu m'a permis de rester en vie. C'est une raison immense pour célébrer mon anniversaire pour la toute première fois. Cette fête ne sera pas seulement pour moi, mais aussi pour le club et toute la famille », a-t-il confié hier à la presse depuis sa résidence à Antsahavola. Et ce n'est qu'un début : des matchs de gala, des déjeuners dansants et une exposition photo figurent également au programme des commémorations.

Une légende du sport malgache. Edmond Rakotoarivelo est une véritable légende vivante, non seulement pour le SOE, mais aussi pour le sport malgache en général. Il a consacré sa jeunesse au rugby et au basketball, tout en transmettant aux jeunes les valeurs éducatives véhiculées par ces disciplines. Il est une figure emblématique du ballon orange malgache, après avoir débuté comme joueur de rugby à XIII et membre de l'équipe nationale.

Sa riche carrière sportive et son dévouement l'ont conduite à être choisi comme secrétaire général du SOE en 1954 par Marius Randranto, alors président du club. Parmi ses souvenirs marquants, Ratafia évoque notamment la finale contre Sotema Mahajanga en 1974, au stade de Mahamasina. Ce jour-là, tout le monde pensait que son équipe allait perdre, mais elle a défié les attentes et remporté une victoire spectaculaire.

« Cela fait 25 ans que nous travaillons ensemble. J'ai appris bien plus que le basketball à ses côtés, j'ai reçu des leçons de vie précieuses. Ratafia nous forme d'une manière unique, nous renforçant aussi bien physiquement que moralement. Pour lui, sport et études sont indissociables. Peu importe la taille de votre adversaire, vous gagnerez si vous osez combattre », a témoigné Solofo Mendrika Rasendrahasina, l'actuel président du SOE.