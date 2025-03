En marge de sa visite d'amitié et de travail au Qatar, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a rencontré la diaspora burkinabè installée dans ce pays le 24 mars 2025.

Cet exercice qui se veut une réponse à une instruction du chef de l'Etat, a été marqué par des échanges à bâtons rompus entre le ministre chargé des Burkinabè de l'extérieur et les compatriotes qui suivent de près l'actualité de leur pays et qui avaient besoin d'avoir les informations justes de la part de leur ministre de tutelle.

Abordant les sujets d'actualité, SEM Karamoko Jean Marie Traoré a tout de suite rassuré ses frères et soeurs, que la situation au Burkina Faso s'améliore de jour en jour, et qu'elle est loin de ce qui se dit sur les réseaux sociaux et les médias à la solde du camp ennemi. Pour preuve, le pays a récemment organisé avec brio et sans aucun incident, de grands évènements internationaux. Mieux, sur le terrain les acquis dans la sécurisation du pays donnent aujourd'hui plus de 70% du territoire reconquis, plus de 2000 écoles réouvertes, et plus d'un million de personnes déplacées qui sont retournées dans leurs localités.

A cela s'ajoutent des résultats tangibles dans des secteurs tels que l'agriculture, la santé, l'industrialisation, les infrastructures, etc. Selon le ministre Traoré, « en plus du volet sécuritaire, ce sont des brigades de développement qui sont en train d'être mises en place dans toutes les 13 régions du Burkina Faso », et toutes ces avancées ne plaisent pas aux ennemis du Burkina Faso qui sont dans une campagne mensongère pour décourager et démotiver les Burkinabè, ceux qui sont hors du pays avant tout.

« On vous ment sur les réseaux sociaux. A chaque fois que nous engrangeons des succès, l'ennemi trouve une autre méthode pour créer des fissures au sein des communautés. C'est une autre stratégie pour diviser les populations en plus de la perfidie », explique le ministre chargé des Burkinabè de l'extérieur, à propos des récents messages de haine à l'encontre d'une communauté au Burkina Faso.

Il invite par conséquent la diaspora à se départir de toutes ces fausses informations distillées sur les réseaux sociaux et par certains médias, et à rester mobilisée autour des autorités car la victoire est certaine et imminente. « L'effort de paix ce n'est pas seulement les contributions financières, c'est aussi se déconnecter des pages malveillantes et éviter de partager les informations infondées sur la toile », a-t-il lancé aux compatriotes.

Une mobilisation exemplaire

Entre ovations et contributions, les Burkinabè du Qatar ont suivi avec intérêt l'exposé de leur ministre de tutelle, et ont affiché leur engagement à soutenir les efforts des dirigeants pour la reconquête et le développement de leur pays. Ils encouragent les autorités à aller de l'avant dans la reconquête de l'intégrité du territoire, et à multiplier les initiatives pour assainir le milieu des réseaux sociaux et combattre la corruption.

Ils en ont profité pour soumettre des préoccupations et formulé des doléances, essentiellement en lien avec des difficultés d'établissement des documents d'identité et de voyage, les tracasseries routières, l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés burkinabè du retour du Qatar.

En réponse, le ministre chargé des Burkinabè de l'extérieur a invité les victimes de tracasseries administratives ou routières, à toujours dénoncer les mauvaises pratiques auprès des services compétents. Concernant les difficultés dans l'obtention de certains documents tels que les passeports, il a encouragé les demandeurs à s'y prendre à temps au regard de la longueur de la procédure.

Mais, il les a rassurés que des dispositions sont en train d'être prises, de concert avec le ministère de la Sécurité et celui de l'Economie numérique pour alléger la procédure d'établissement des documents d'identité et de voyage. Au cours des échanges, SEM Karamoko Jean Marie Traoré a, au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso, salué la diaspora du Qatar pour sa mobilisation exemplaire au profit du Fonds de soutien patriotique.

Il a souhaité plein succès aux compatriotes dans leurs activités respectives au Qatar, et les a invités à toujours respecter les lois en vigueur dans leur pays d'accueil afin d'éviter des situations malheureuses. Il faut noter que les Burkinabè vivant au Qatar sont estimés à environ 400 personnes. C'est une communauté pluridisciplinaire et multidimen sionnelle, composée d'enseignants-chercheurs, de responsables au sein de la Fonction publique Qatarie, de spécialistes de la jurisprudence islamique, de personnel au sein du secteur privé, de religieux musulmans, d'élèves et d'étudiants.