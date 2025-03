Madagascar: Diguerpissez

A quelque chose malheur est bon. Il a fallu ces dramatiques inondations, qui ont emporté plusieurs maisons à Anosizato, quand la Sisaony s'est déchaînée pour rappeler aux uns et aux autres le danger qui guette les constructions illicites dans des zones inondables. Tôt ou tard, cette tragédie devait arriver. Ce n'est pas parce que ces maisons et ces habitants y sont depuis des années qu'ils sont définitivement à l'abri de cette catastrophe.

Certaines maisons sont juste bâties sur une digue et ne pouvaient échapper à cette issue regrettable. Les économies, les investissements de toute une vie ont disparu dans l'eau en un clin d'oeil. Le spectacle est insoutenable. Les propriétaires ont juste le temps de se mettre à l'abri et ont assisté à l'écroulement de leurs demeures, impuissants et amers. Ils ont pu sauver quelques vêtements, ustensiles et volailles, mais sont pour la plupart complètement anéantis.

Maintenant, à qui attribuer la lourde responsabilité de ce drame ? On peut dire que c'est bien fait pour ces hors-la-loi qui vivent au dessus de toutes réglementations et l'ont cherché. Ils se sont installés à leurs risques et périls et ne peuvent que s'en mordre les doigts. La pauvreté conjuguée à l'anarchie au passé recomposé comme au présent vindicatif fait qu'on laisse tout passer, tout faire. Tous ceux qui sont en charge des collectivités et de l'aménagement du territoire savent pertinemment qu'on ne pouvait pas courir éternellement ce risque sans subir une punition divine ou diabolique.

Mais comme on dit, on ne peut pas ramasser de l'eau qui s'est versée, surtout à cette quantité. C'est le moment où jamais de prendre des décisions drastiques pour juguler l'hémorragie. Il n'y a pas meilleur prétexte pour appliquer avec la dernière rigueur les dispositions en vigueur et raser toutes ces constructions bâties n'importe où et recaser leurs occupants ailleurs. Sinon, il n'y a aucune cohérence entre les travaux de renforcement des digues dans le cadre du projet Produir et la permissivité et la gabegie dans les constructions immobilières.

Si on continue de refuser d'admettre les réalités en face et d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces pertes humaines et immobilières, la situation va empirer d'une année à l'autre. Il faut bien évidemment beaucoup de courage, surtout politique pour y parvenir mais il faut faire comprendre aux concernés, qu'il faut privilégier l'intérêt général. Autrement dit prendre des mesures assurément impopulaires. D'accord ?