Algérie: Emission de timbres-poste célébrant la tenue traditionnelle féminine du Grand Est algérien

ALGER — Les ministres de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou et de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki ont présidé à Alger la cérémonie célébrant l'émission de timbres-poste qui mettent en valeur la tenue cérémoniale traditionnelle féminine du Grand Est algérien.

Les timbres-poste consacrant la tenue traditionnelle féminine du Grand Est algérien et ses différentes composantes, dont notamment la "Guendoura", la "Melehfa" et le "Caftan", inscrite en décembre dernier, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, ont été dévoilés lundi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, lors d'une cérémonie sous le slogan "Timbres-poste, préservation du patrimoine culturel et victoire de la culture".

Cette série de timbres-poste intitulée "le costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien", comprend une planche de timbres conçue par l'artiste Zineb Bahri et trois timbres réalisés par l'artiste Yasmina Boukhari, lesquels seront disponibles à partir de mardi dans tous les bureaux de poste du territoire national.

Le ministre de la Culture et des Arts a affirmé que le lancement officiel de ces timbres-poste, met à l'honneur le costume cérémonial traditionnel féminin du Grand Est algérien, la Gendoura, la Melehfa et le Caftan algériens, après leur inscription par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

"L'inscription de cet élément patrimonial important est le résultat des efforts persistants déployés par le ministère de la Culture et des Arts dans le cadre d'une vision nationale globale visant à protéger et valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel", a-t-il rappelé.

De son côté, le ministre de la Poste et des Télécommunications a estimé que l'émission d'un timbre-poste spécial à cette occasion, incarnait "l'engagement du secteur à le protéger et à le transmettre aux générations futures", en soulignant que l'inscription du costume de cérémonie féminin du Grand Est algérien sur la liste du patrimoine mondial est "l'aboutissement d'un long parcours créatif de la femme algérienne et une expression de son identité et de sa profondeur historique".

Il a ajouté que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait, lors du colloque national sur la réalité et les défis du secteur culturel en janvier dernier, insisté sur le fait que la culture devrait être une consécration du développement et de la nouvelle dynamique que connait l'Algérie.

Ont assisté à la cérémonie, le président par intérim de l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, Amar Bendjedda, la déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, ainsi que des cadres de divers secteurs et des personnalités artistiques.