Congo-Kinshasa: Les femmes de l'UNIKIN plaident pour une meilleure prise en charge des survivantes des conflits armés

Les femmes de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) ont recommandé, lundi 24 mars, au ministère du Genre, Famille et Enfant d'assurer une prise en charge holistique des survivantes des conflits armés dans l'Est du pays et de mettre en place des mécanismes de prévention.

Cette recommandation a été faite lors d'une matinée d'échanges organisée lundi à l'UNIKIN, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, sous le thème : « Femme, paix et sécurité ».

Les participantes ont également demandé au ministère d'impliquer les femmes dans les programmes de résolution des conflits. Japhet Kaluila Kaluila, coordonnateur des étudiants de l'UNIKIN, a invité les femmes congolaises à participer activement au processus de paix et de sécurité du pays.

La ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a souligné l'importance de l'autonomisation et de l'éducation des femmes, qu'elle considère comme des leviers essentiels de prévention des conflits. De son côté, la directrice de cabinet du ministère du Genre, Famille et Enfant, Aldashanty Tuluka, a mis en avant le rôle crucial que les femmes congolaises jouent et doivent continuer à jouer dans le processus de paix en RDC.