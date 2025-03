Madagascar: Antsiranana - Le délestage dicte sa loi à l'économie

Les coupures d'électricité dans la capitale du Nord s'intensifient. La ville subit le délestage qui peut durer plus de dix heures.

Ces derniers temps, il ne se passe plus un seul jour sans que la ville d'Antsiranana ne soit plongée dans le noir. Une coupure peut durer plus de dix heures dans la journée, idem dans la soirée, voire 24 heures. Cette coupure intempestive est due au gap de 6 mégawatts de production d'électricité à cause des pannes de moteurs survenues au sein de la société Enelec. Cet incident ne permet pas aux neuf groupes de fonctionner normalement.

« Seule une moitié de ces groupes disponibles est fonctionnelle. Ce qui explique que la production ne peut satisfaire que la moitié de la ville. La puissance disponible tourne autour de 5 mégawatts, actuellement, or, les congélateurs nécessitent six heures pour refroidir », explique Lamson, technicien de la Jirama.

Le quartier de Morafeno et ses alentours ont été approvisionnés en courant électrique dimanche à 9 heures du matin, puis plus rien pendant deux jours... Ces coupures récurrentes et sans fin engendrent de la frustration chez les citoyens et un impact socioéconomique dévastateur. L'une des premières conséquences visibles de la coupure d'électricité est la perturbation de la vie quotidienne des ménages. Les appareils électroménagers, les systèmes de chauffage et de climatisation, l'éclairage, ainsi que les équipements de communication, deviennent inutilisables. Cela peut créer un sentiment de vulnérabilité, notamment en période de chaleur intense vécue ces trois derniers mois dans la région, où l'accès à l'électricité devient vital pour le confort et la sécurité des personnes.

Les conséquences désastreuses de la coupure d'électricité vont bien au-delà de la simple perturbation de la vie quotidienne.

Conséquences désastreuses

L'impact économique est immédiat. Les entreprises, notamment celles qui dépendent de l'énergie pour leurs activités (usines, commerces, services) subissent des pertes financières considérables. Dans des industries comme l'agroalimentaire, la fabrication, ou la technologie, la coupure d'électricité peut entraîner l'arrêt de la production, la dégradation des produits, la perte de données et la cessation d'activité pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.

Les petites et moyennes entreprises, en particulier, sont les plus vulnérables, car elles n'ont pas les ressources pour se doter de générateurs ou de systèmes alternatifs d'approvisionnement en énergie. Leur capacité à se maintenir à flot en période de crise devient de plus en plus difficile, ce qui peut conduire à des fermetures temporaires ou permanentes, des suppressions d'emplois et un ralentissement de la croissance économique.

La qualité de vie se dégrade. Pour les familles, la gestion de la vie domestique devient un défi. Tout se complique, pour ne citer que la cuisson des repas, la lessive... Les soins de santé domestiques sont perturbés, et les loisirs numériques (télévision, Internet, etc.) sont interrompus. Cette perte de confort a des répercussions immédiates sur le bien-être psychologique et physique des individus.

Outre le risque immédiat pour la santé publique, le délestage prolongé engendre également des risques en termes de sécurité publique. En l'absence d'éclairage, la criminalité peut augmenter... L'une des conséquences sociales subies par les jeunes générations est l'impact des coupures d'électricité sur l'éducation.