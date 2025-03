Madagascar: Administration publique - Envoi de deux cent cinquante fonctionnaires en Inde

Nouvelle étape. Deux cent cinquante fonctionnaires malgaches seront envoyés en Inde pour une durée de trois à cinq ans. Cette formation constitue une occasion significative pour renforcer les compétences et l'efficacité de l'administration publique du pays. Cette annonce a été faite lors de la signature d'un protocole d'entente entre l'École Nationale d'Administration de Madagascar (Enam) et le Centre National de la Bonne Gouvernance de New Delhi (NCGG), qui s'est tenue hier au ministère des Affaires étrangères à Anosy.

Dès cette année, quatre-vingt-dix hauts fonctionnaires bénéficieront de cette formation. Selon Hanitra Fitiavana Razakaboana, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, les cadres malgaches auront accès à des formations avancées dans des domaines stratégiques tels que l'administration publique, l'agriculture, le tourisme, la numérisation et la gouvernance électronique.

L'objectif est d'améliorer l'efficacité des services publics et d'implémenter des réformes adaptées aux besoins du pays. Les compétences acquises par ces fonctionnaires seront directement mises en oeuvre pour optimiser la gestion des infrastructures, renforcer la planification urbaine et accélérer la digitalisation des services administratifs.

L'Inde, reconnue pour ses institutions académiques et administratives de qualité, apportera un savoir-faire précieux à ce programme de formation. « L'objectif est de fournir à Madagascar une administration plus efficace, capable de mieux répondre aux attentes des citoyens et d'accompagner le développement économique du pays », a souligné Bandaru Wilsonbabu, ambassadeur de l'Inde à Madagascar.

Ce programme s'inscrit également dans une démarche visant à se conformer aux standards internationaux. La maîtrise de l'anglais requise pour participer à cette formation renforcera l'ouverture des cadres malgaches aux opportunités et aux partenariats internationaux.