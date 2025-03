Madagascar: Appui aux jeunes sans emploi

Une signature de convention de partenariat entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique (MTEFoP) et l'Association des Jeunes au Chômage de Madagascar (AJCM) a eu lieu avant-hier aux 67ha. Cette initiative vise à accompagner les jeunes dans la recherche d'emploi.

Lutte contre le chômage. La ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique, Hanitra Fitiavana Razakaboana, a souligné que l'État ne crée pas directement d'emplois, mais met en place des dispositifs d'accompagnement pour aider les jeunes à mieux s'intégrer dans la vie active. Ce partenariat repose sur plusieurs axes stratégiques, dont la formation en gestion d'entreprise, l'encadrement des jeunes porteurs de projets et un soutien technique et financier pour garantir la viabilité de leurs microentreprises.

Les chiffres du chômage sont alarmants : 42 % des jeunes âgés de 18 à 35 ans sont sans emploi et activement en recherche, tandis que 32 % ont abandonné toute tentative. Selon une enquête d'Afrobarometer publiée en février, 30 % des jeunes interrogés estiment ne pas avoir les compétences nécessaires pour accéder à un emploi stable.

Face à cette situation, le projet prévoit aussi un accompagnement vers des activités génératrices de revenus (AGR) et un soutien à la structuration d'initiatives individuelles et collectives. «Je suis diplômé mais je n'ai pas encore trouvé d'emploi jusqu'à présent. Si une initiative visant à former les jeunes se présente, je suis prêt à y participer», témoigne Rojo Andrimiarintsoa, un jeune au chômage.

Dans un premier temps, le programme sera mis en oeuvre dans trois à quatre régions pilotes, ciblant plus de mille jeunes. Il sera ensuite progressivement étendu pour toucher un plus grand nombre de bénéficiaires à travers le pays.

L'AJCM, qui regroupe des jeunes de 18 à 45 ans issus des différentes provinces, jouera un rôle clé dans l'exécution du projet. Cette collaboration entre l'État et la société civile traduit la volonté du gouvernement de faire de l'insertion professionnelle des jeunes une priorité nationale. En transformant la précarité en opportunité, cette initiative vise à redonner espoir à une jeunesse en quête de solutions durables pour son avenir.