Madagascar: Intermédias IIIe Édition - La pétanque triplette mixte comme nouveauté

Le tournoi Intermédias, qui en est à sa troisième édition, aura lieu le 10 mai. Le site de compétition reste encore à confirmer. Comme chaque année, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'Ordre des journalistes de Madagascar, en collaboration avec l'Union des journalistes sportifs de Madagascar, les Journalistes Basket Club, l'Association des jeunes journalistes de Madagascar et les journalistes basketteuses, organise des rencontres sportives réunissant les journalistes et le personnel des médias.

Le comité d'organisation a intégré une discipline de plus pour cette version 2025, à savoir la pétanque triplette mixte. Les autres disciplines déjà programmées au cours des précédentes éditions, sont le football à 7 masculin et le basket mixte 5x5. Les inscriptions sont ouvertes depuis hier et ne prendront fin que le 22 avril. Elles se feront uniquement en ligne.

Les fiches d'engagement sont téléchargeables sur les pages Facebook des associations organisatrices. Le droit d'engagement pour chaque équipe de football et de basketball est fixé à 100 000 ariary et 60 000 ariary pour la pétanque. L'édition 2024 a vu la participation de quarante-deux équipes. Le trophée du football est revenu à la Radio des Voix de la Sagesse et celui du basket a été ravi par l'Office de la Radio-Télévision de Madagascar.