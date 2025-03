Madagascar: Padel/Interclubs - UFS Urban Futsal règne en maître

La Fédération Malagasy de Padel (FMP) ne cesse d'innover pour offrir les meilleurs matchs aux padélistes de la Grande Île. Les 22 et 23 mars, la FMP a organisé un tournoi de Padel intitulé «Premier Interclubs de la FMP 2025» qui s'est tenu au Futsal à Andraharo. Sur les huit clubs affiliés actuellement à la FMP, sept ont répondu présents à l'invitation, démontrant ainsi un véritable engouement pour cette compétition inédite avec des joueurs adversaires qui se sont affrontés en tout donnant sur le terrain.

Le grand gagnant de cette première édition est UFS Urban Futsal, qui a régné en maître face au club Atema avec deux matchs remportés par Marin & Corentin en trois manches (4/6, 6/1, 6/1) face à Paul et Roméo en match 1, et en match 2, Miary Zo et Landry ont dominé facilement Nicolas et Rado en deux manches (6/3, 6/0). En demi-finale, l'équipe d'Urban Futsal a écarté sur son chemin les joueurs de Tropical Padel dans une confrontation très disputée et très intense.

En pleine expansion

Pour cette première édition du tournoi, chaque club a présenté une équipe constituée de huit joueurs, exclusivement pour la catégorie masculine. Pour la FMP, l'objectif de ce tournoi interclubs est clair : « Instaurer une compétition dynamique, régulière et conviviale, permettant à tous les licenciés de s'affronter dans un esprit de fair-play et de passion. »

Au-delà de l'aspect compétitif, la première édition du tournoi interclubs a été une occasion pour tous les padélistes présents de tisser des liens entre les clubs, de vivre une ambiance de compétition et d'établir un véritable esprit de communauté autour de la valeur de partage, de défi et de cohésion.

Pour mettre la barre un peu plus haute, le trophée remporté par UFS Urban Futsal sera remis en jeu au cours de la prochaine édition. Ce qui offrira une belle perspective de compétition et de challenge aux clubs en quête de victoire.

La FMP se réjouit de la réussite de ce premier tournoi interclubs et prévoit déjà d'élargir le format aux catégories féminines et mixtes. En tout, les organisateurs persuadés d'une chose : le Padel malgache est en pleine expansion, et cette première édition d'interclubs est une belle preuve de ce bel avenir de la discipline.