Madagascar: Mission de la BEI - Perspectives d'investissement

Le 24 mars, la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a accueilli une délégation de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), dirigée par Cristina Mejia Garcia et Allan Darryn, responsables pour l'Afrique australe et orientale, à Antaninarenina. Cette rencontre a pour but de raffermir la coopération entre Madagascar et la BEI, en explorant de nouvelles opportunités d'investissements dans des secteurs clés pour le pays, tels que l'énergie et les infrastructures routières.

L'objectif principal de cette mission est d'identifier des solutions concrètes pour soutenir des secteurs essentiels, comme l'énergie et les infrastructures, qui sont cruciaux pour le développement de Madagascar. La BEI, partenaire stratégique de l'Union européenne, s'engage à apporter son aide pour soutenir ces priorités.

Si l'on se réfère aux explications d'un responsable au sein du ministère, «C'est une occasion unique pour nous de collaborer avec la BEI afin de dynamiser le secteur de l'énergie et de renforcer les infrastructures routières. Ces investissements sont essentiels non seulement pour la croissance, mais aussi pour améliorer les conditions de vie des Malgaches.»

La BEI et l'Union européenne ont déjà contribué à plusieurs projets importants à Madagascar, tels que la réhabilitation des routes RN6 et RN13. Ces travaux, d'une ampleur significative, visent à moderniser près de 348 km de routes nationales essentielles. Ces projets amélioreront la connectivité entre les différentes régions de Madagascar, ce qui favorisera le commerce et la mobilité des personnes.

Du côté des investissements dans l'énergie propre, l'Union européenne et la BEI ont également soutenu des initiatives pour fournir de l'énergie propre et abordable aux communautés rurales. L'un des projets phares est la mise en place de mini-réseaux solaires dans les régions isolées, permettant ainsi d'apporter une solution énergétique durable là où l'accès à l'électricité est limité. Ce type de projet améliore non seulement les conditions de vie, mais il contribue également à la préservation de l'environnement.