Madagascar: Pratique financière - La transparence du secteur extractif à améliorer

Madagascar renforce la transparence financière dans le secteur extractif, avec un partenariat entre l'Omnis et le Samifin. Cet accord vise à améliorer la gouvernance et à attirer des investissements étrangers.

La transparence financière dans le secteur extractif, notamment dans les industries pétrolière et minière, est devenue une priorité pour Madagascar afin de garantir une gestion saine des ressources naturelles. Le Service de Renseignement Financier de Madagascar (Samifin), en collaboration avec l'Office des Mines nationales et des Industries Stratégiques (Omnis), met en place des mesures pour renforcer cette transparence et assurer une surveillance accrue des flux financiers dans ces secteurs vitaux pour l'économie du pays.

Madagascar, en tant que membre à part entière de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (EITI), oeuvre pour renforcer la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Dans cette optique, l'Omnis, grâce à ce partenariat, pourra effectuer une vérification approfondie de ses partenaires commerciaux et mieux comprendre la propriété effective des entreprises opérant dans ce domaine. Cela permettra une plus grande transparence sur les acteurs impliqués dans l'exploitation des ressources naturelles du pays.

Gestion rigoureuse

Le Mémorandum d'Entente (MOU), signé le 19 mars 2025 entre l'Omnis et le Samifin, marque une étape importante dans l'intensification de la collaboration entre ces deux institutions. Cet accord vise à améliorer la gestion des secteurs minier et extractif, en renforçant la transparence financière et en attirant davantage d'investissements directs étrangers.

Ainsi, il a été souligné que « Madagascar est pleinement membre de l'EITI et cette coopération aidera l'Omnis à effectuer une due diligence sur ses partenaires actuels et futurs, et à connaître la propriété effective des entreprises contractantes », comme l'a exprimé Andry Nantenaina Rasolonirina, directrice générale de l'Omnis.

Pour concrétiser cet objectif, plusieurs actions sont prévues. L'échange d'informations pour détecter des transactions suspectes et l'assistance technique pour analyser les contrats financiers sont au coeur de cette coopération. De plus, des formations seront dispensées aux agents des deux institutions, afin de renforcer leurs compétences en matière d'investigation et de prévention du blanchiment de capitaux.

Ce partenariat vise à garantir une gestion plus rigoureuse des flux financiers dans le secteur extractif, un domaine stratégique pour l'économie malgache. Une meilleure gouvernance dans ce secteur est essentielle pour attirer des investissements, et ainsi renforcer la compétitivité de Madagascar sur le marché international. Grâce à cette initiative, Madagascar entend offrir aux investisseurs un cadre juridique et financier fiable, favorisant un environnement économique stable et prévisible.

En somme, l'accord entre l'Omnis et le Samifin marque une avancée majeure dans la création d'un climat d'affaires plus attractif et transparent à Madagascar. Cette initiative contribuera à renforcer la gouvernance du secteur extractif, tout en offrant aux investisseurs un environnement favorable pour des investissements durables.