Madagascar: Spectacle - Un duo inédit Dear Henri-Salomon

Un événement musical d'exception se prépare à Antananarivo. Pour la première fois, Henri Ratsimbazafy et Salomon partageront la même scène. Une rencontre inédite, attendue avec ferveur par les amateurs de musique malgache, programmée le 6 avril 2025 à 14 h 30 au Ccesca Antanimena.

Henri Ratsimbazafy et Salomon comptent parmi les figures majeures de la scène musicale de Madagascar. Chacun, à sa manière, a façonné l'imaginaire collectif à travers un répertoire riche, empreint d'émotion et d'authenticité.

Henri Ratsimbazafy a traversé les époques avec un style unique, porté par une voix chaleureuse et des compositions où se mêlent douceur et nostalgie. Salomon, quant à lui, s'est imposé par la force de ses textes poétiques et la singularité de son timbre. Tous deux incarnent un pan essentiel du patrimoine musical national.

Lors de ce concert, les deux artistes se produiront chacun avec leurs musiciens, plongeant le public dans leurs univers respectifs.

Patrimoine musical

Le programme s'annonce varié : aux classiques revisités s'ajouteront des duos inédits, qui devraient constituer les moments forts de la soirée.

Porté par LH Pro, cet événement se veut bien plus qu'un simple concert. Il rend hommage à plusieurs décennies de création musicale et célèbre une transmission intergénérationnelle. En réunissant ces deux voix emblématiques, le spectacle entend souligner la vitalité et la diversité de la scène malgache.

Ce rendez-vous musical unique promet une immersion dans les souvenirs, portée par la magie des voix et l'émotion des retrouvailles. Un moment que les fans de toujours, comme les nouveaux auditeurs, ne manqueront sous aucun prétexte.