Afrique: Sénégal 2-0 Togo - Une défaite qui complique sérieusement la qualification des Éperviers

Le Togo s'est incliné face au Sénégal (2-0) mardi, lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Dans un Stade Abdoulaye Wade bouillant, les Éperviers n'ont pas su rivaliser avec une équipe sénégalaise dominatrice et bien en place, qui a contrôlé la rencontre de bout en bout.

Cette défaite compromet encore un peu plus les chances de qualification du Togo, désormais en position délicate au classement.

Dès les premières minutes, le Sénégal a pris le contrôle du jeu, imposant un pressing intense et occupant la moitié de terrain togolaise. Grâce à leur puissance physique et leur rapidité dans les transitions, les Lions de la Teranga ont multiplié les assauts sur la défense togolaise, mettant les Éperviers en grande difficulté.

Malgré quelques séquences de possession intéressantes, le Togo n'a jamais réellement inquiété son adversaire. Les passes imprécises, le manque d'efficacité offensive, et une difficulté à créer du danger dans la surface adverse ont rendu les attaques togolaises stériles.

À la 30e minute, le Sénégal a ouvert le score sur une action bien construite, conclue par une frappe imparable, récompensant ainsi leur domination.

Juste après la pause, les Lions de la Teranga ont doublé la mise, profitant d'une erreur défensive togolaise pour sceller le sort de la rencontre. Incapables de réagir, les Éperviers ont subi jusqu'au coup de sifflet final, laissant filer trois points cruciaux.

Une qualification de plus en plus incertaine

Avec cette nouvelle défaite, le Togo est désormais en grande difficulté dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. L'équipe accuse un retard conséquent sur les premières places, rendant la qualification de plus en plus compliquée. Désormais, seul un parcours sans faute combiné à des faux pas des concurrents directs pourrait permettre aux Éperviers de rêver encore.

Face à cette situation préoccupante, le Togo doit rapidement se remobiliser et tirer les enseignements de cette rencontre. Les lacunes offensives et défensives devront être analysées en profondeur afin d'améliorer l'animation du jeu et l'efficacité devant le but.

Les Éperviers n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent encore croire à une qualification pour la Coupe du Monde 2026. La réaction de l'équipe lors des prochaines rencontres sera déterminante pour la suite de la campagne.