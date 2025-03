Nigeria: Le pays lance un fonds hypothécaire de 654 millions de dollars pour combler le déficit de logements

TLDR

Le Nigeria prévoit de créer un fonds hypothécaire de 1 000 milliards de nairas (654 millions de dollars) afin de réduire son déficit en matière de logement.

L'initiative vise à élargir l'accès à des logements abordables et à stimuler la construction.

La première phase du programme a permis de lever 250 milliards de nairas (164 millions de dollars).

Le Nigeria prévoit de créer un fonds hypothécaire de 1 000 milliards de nairas (654 millions de dollars) afin de réduire son déficit en logements, qui s'élève à environ 28 millions d'habitations. L'initiative vise à élargir l'accès à des logements abordables et à stimuler la construction.

Le ministre des finances, Wale Edun, a déclaré mardi que la première phase du programme avait permis de lever 250 milliards de nairas (164 millions de dollars). Le financement comprend un prêt de 40 ans à 1 % d'intérêt de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale. Des fonds de pension locaux, des banques commerciales et des compagnies d'assurance ont complété le prêt de la Banque mondiale pour atteindre le capital initial.

Le fonds devrait financer des prêts hypothécaires à long terme et encourager la participation du secteur privé dans le secteur du logement. Il s'inscrit dans le cadre du vaste programme de réforme économique du président Bola Tinubu, qui vise à améliorer les conditions de vie et à favoriser une croissance inclusive.

Points clés à retenir

Le marché hypothécaire nigérian reste sous-développé, avec un faible accès aux prêts immobiliers en raison de la courte durée des prêts, des taux d'intérêt élevés et d'une accessibilité financière limitée. Le nouveau fonds vise à fournir des financements à plus long terme à des taux plus bas, rendant les prêts hypothécaires accessibles à un plus grand nombre de Nigérians.

En impliquant des investisseurs institutionnels locaux, le gouvernement cherche à attirer des capitaux nationaux et à construire un écosystème durable de financement du logement. Cette initiative soutient également des objectifs macroéconomiques plus larges, notamment la création d'emplois, le développement urbain et l'approfondissement des marchés financiers.

Le prêt concessionnel de la Banque mondiale témoigne de la confiance mondiale dans le programme de réforme du logement, tandis que les fonds de contrepartie des acteurs locaux témoignent de l'intérêt croissant de la population pour les possibilités d'investissement structuré et à long terme. L'exécution, la transparence et une collaboration efficace avec le secteur privé seront essentielles pour atteindre l'échelle et l'impact.

L'objectif de 1 000 milliards de nairas, une fois atteint, pourrait financer des centaines de milliers de nouveaux logements et remodeler le paysage immobilier du Nigeria.