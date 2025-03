Egypte: L'économie égyptienne affiche la plus forte croissance depuis 2022

TLDR

L'économie égyptienne a progressé de 4,3 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2024, son rythme le plus rapide depuis le troisième trimestre 2022

L'accélération a été soutenue par l'augmentation des entrées de capitaux étrangers et par la volonté de stimuler la production nationale et les exportations.

Cette croissance intervient après que l'Égypte a été confrontée pendant des années à la pression d'une inflation croissante, d'une crise monétaire et d'une diminution des réserves de change.

L'économie égyptienne a connu une croissance de 4,3 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2024, son rythme le plus rapide depuis le troisième trimestre 2022, selon le ministère de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale. Ce chiffre marque un net rebond par rapport à la croissance de 2,3 % enregistrée au cours du même trimestre de l'année précédente.

L'accélération a été soutenue par l'augmentation des entrées de capitaux étrangers et un pivot vers la stimulation de la production nationale et des exportations. Le gouvernement a déclaré que les récentes réformes économiques et le soutien des partenaires internationaux ont joué un rôle clé dans la stabilisation des conditions macroéconomiques et le déblocage des investissements.

La croissance intervient après que l'Égypte a été confrontée pendant des années à la pression d'une inflation croissante, d'une crise monétaire et d'une diminution des réserves de change. Bien que des défis subsistent, les autorités visent désormais une amélioration de la dynamique de croissance à l'horizon 2025.

Points clés à retenir

Le redressement de l'Égypte fait suite à une série de mesures visant à restaurer la confiance des investisseurs. En 2024, le pays a obtenu un soutien de plusieurs milliards de dollars de la part des alliés du Golfe, du FMI et de l'UE, ce qui a permis d'alléger la pression sur les réserves et la monnaie. La banque centrale a également adopté un régime de taux de change plus souple, attirant de nouveaux capitaux et améliorant l'accès aux devises fortes.

Les industries telles que l'industrie manufacturière et les exportations ont gagné du terrain, le gouvernement ayant mis l'accent sur la substitution des importations et les chaînes de valeur locales. L'Égypte a également approuvé d'importants investissements dans les domaines de l'énergie, de la logistique et des infrastructures, dans le but de stimuler l'emploi et de réduire le déficit commercial.

Bien que l'inflation reste élevée et que les niveaux d'endettement soient importants, le taux de croissance du quatrième trimestre indique un nouvel élan. Le gouvernement vise une croissance du PIB de 5 % pour l'exercice 2025. L'amélioration durable dépendra de la poursuite de la mise en oeuvre des réformes, de la stabilité politique et des tendances mondiales en matière de produits de base.