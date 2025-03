Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, a fait part de son engagement à corriger les disparités qui existent entre les hommes et les femmes au niveau de l'administration.

Olivier Boucal a déploré la faible présence des femmes par hiérarchie dont au niveau de l'effectif font moins de 8%. Il s'exprimait, hier, mardi 25 mars lors de la clôture officielle de la formation des 20 « Linguère » de l'Académie de Leadership féminin « Ndatté YALLA ».

« Après une enquête sur le rapport entre homme et femme au niveau de l'administration, nous sommes rendus compte que les femmes ne représentent que 24% des effectifs de l'administration. Et quand vous commencez à remonter par hiérarchie vous rendez compte qu'il y a moins de 8% de femme au niveau de nos effectifs », a constaté pour le déplorer le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, qui présidait la cérémonie officielle de clôture de la formation des 20 « Linguère » de l'Académie de Leadership féminin « Ndatté YALLA ».

Selon le ministre Olivier Boucal. « Il fallait mener une politique qui corrige ces disparités et surtout ces dysfonctionnements au niveau de l'administration, aider les femmes à émerger, à pouvoir occuper beaucoup plus de postes de responsabilités, mais aussi à les doter des capacités pour manager et diriger des fonctions de responsabilité »,

Ce projet de formation des femmes de l'Académie de Leadership féminin « Ndatté YALLA » est conçu pour la période 2025-2029. Il a pour objectif de créer un cadre fédérateur où les femmes de l'Administration sont renforcées dans divers champs de compétences techniques, relationnelles afin qu'elles puissent exercer un leadership transformationnel et affronter avec sérénité et assurance les défis de leurs vies professionnelles.

Le concept qui va être pérennisé d'après le ministre de la fonction publique. « Ce sera une activité qui sera inscrite dans le plan de travail du ministère de la Fonction publique et que nous l'organiserons chaque année au profit des femmes pour les pousser davantage à s'engager, mais aussi à les doter des capacités pour manager et diriger des fonctions de responsabilité », a promis M. Boucal.

Rappelant pour sa part le rôle de l'Académie à former et à équiper les femmes qui occupent déjà des postes importants dans l'administration du pays, Nina Neubecker, première Secrétaire de la coopération de la République fédérale d'Allemagne, indique « La participation aux décisions importantes et le travail d'équipe sont essentiels pour une administration économique et durable réussie. » Ainsi, ajoute-t-elle « Les femmes contribuent de manière significative au leadership. La coopération allemande avec le gouvernement sénégalais continuera à renforcer l'administration du Sénégal et à moderniser la gouvernance, garantissant ainsi une bonne gouvernance dans le pays. »