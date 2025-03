Bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules deux-roues qui n'ont pas encore satisfait la mesure de mise en œuvre du volet « immatriculation des deux-roues » après l'expiration du délai des trois, conformément à la Circulaire Primatorale n°00015/PM/CAB/CT-Infrastructure du 13 décembre 2024.

En effet, après un constat dans les services régionaux et de nombreuses demandes encore attente le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a décidé de proroger le délai de l'immatriculation gratuite des deux-roues pour encore deux mois.

En point de presse ce mardi à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio, le ministre Yankhoba Diémé indiquera que « En raison de la forte affluence constatée dans les services régionaux et des nombreuses demandes encore en attente, le Premier Ministre a consenti à une prorogation exceptionnelle de 02 mois, soit jusqu'au 25 mai 2025. Au-delà de cette date, aucune autre prorogation ne sera accordée. »

A ce titre il appelle les propriétaires de véhicules deux roues de rendre dans les services afin de se conformer à la circulaire primatoriale. Et de lancer : « J'invite donc tous les propriétaires de véhicules deux-roues qui ne l'ont pas encore fait à se rendre immédiatement dans les services compétents pour immatriculer leur moto. C'est une seconde chance pour se conformer aux exigences légales sans risquer d'amendes ni l'immobilisation pure et simple de leur véhicule par les forces de défense et de sécurité. À compter du 25 mai 2025, aucune dérogation ni tolérance ne sera accordée. »

« En plus claire, à compter du 25 mai 2025, toute moto non immatriculée sera considérée en infraction et fera l'objet de sanctions immédiates, incluant des amendes et l'immobilisation du véhicule par les forces de défense et de sécurité », prévient le ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens.