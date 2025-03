Sénégal: L'alphabétisation - Un levier d'autonomisation des femmes au pays

L'alphabétisation ne se limite pas à l'acquisition des compétences fondamentales en lecture, écriture et calcul. Elle représente également une clé essentielle pour accéder aux outils permettant de mieux comprendre le monde et d'y participer activement sur les plans économique, social, culturel et politique.

Au Sénégal, de nombreux programmes d'alphabétisation sont spécialement conçus pour les femmes défavorisées, notamment celles vivant en milieu rural. Les résultats obtenus témoignent d'impacts significatifs dans tous les aspects essentiels de leur vie. Ces initiatives favorisent une transformation positive, leur conférant plus d'autonomie, une meilleure mobilité et la capacité à prendre des décisions indépendantes, que ce soit pour leur santé ou pour les besoins de leurs familles dont elles ont souvent la charge.

Malgré les efforts des gouvernements pour réduire les disparités entre hommes et femmes, le défi persiste. Selon la Direction de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN), le taux d'analphabétisme au Sénégal s'élève à 37,5 %. Les études montrent que 66,9 % des hommes adultes savent lire et écrire, contre seulement 59,0 % des femmes. Cette inégalité est encore plus marquée dans les zones rurales, où l'accès à l'éducation demeure limité. Beaucoup de femmes n'ont jamais bénéficié d'un enseignement formel, que ce soit durant leur enfance ou à l'âge adulte, et leurs rôles se restreignent souvent à la gestion du foyer ou aux travaux agricoles. Elles se retrouvent souvent sans revenus ou cantonnées à des activités peu lucratives.

Cependant, grâce aux programmes d'alphabétisation pilotés par l'État ou des entités privées, le statut de ces femmes évolue. Ces initiatives leur ouvrent les portes d'une éducation de qualité, les dotant des compétences nécessaires en lecture et écriture. Elles acquièrent ainsi la capacité de développer des activités génératrices de revenus, contribuant à leur autonomie et à l'équilibre familial.

Un exemple tangible de ces initiatives est le programme lancé par Nestlé Sénégal. Par le biais de l'un de ses engagements visant à soutenir le développement des économies locales, MAGGI incarne parfaitement la raison d'être de Nestlé d'améliorer la qualité de vie des communautés.

Destiné aux productrices d'oignons du nord du pays, ce programme, mené en partenariat avec la DALN, accompagne une centaine de productrices de la région de Saint-Louis. Ces femmes bénéficient d'une formation trois jours par semaine, avec des séances de trois heures, axée sur les notions de base en langue, mathématiques, éducation sociale, nutrition et entreprenariat.

Cette initiative vise à fournir aux femmes les outils et compétences essentiels pour les aider à fructifier leurs activités en tant qu'actrices dans la filière oignon au Sénégal, tout en continuant à prendre soin de leurs proches.

Ainsi, l'alphabétisation reste un puissant vecteur d'autonomisation des femmes. Elle renforce non seulement leurs conditions de vie, mais contribue également au développement économique et social de la société dans son ensemble.