Angola: Coopération bilatérale - Le secrétaire d'État Domingos Vieira Lopes se rend au Panama

Luanda — Le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, se trouve depuis lundi à Panama, pour discuter et renforcer la coopération bilatérale dans les domaines les plus divers.

Selon un communiqué de presse, l'ordre du jour de la visite comprend une rencontre avec des diplomates panaméens et des mineurs angolais sous protection spéciale à Aldeia SOS.

Une visite au siège de PROPANAMÁ, une institution qui élabore et met en oeuvre des stratégies pour attirer les investissements et promouvoir les exportations panaméennes, fait également partie du programme.

L'Angola et le Panama ont signé l'année dernière, en 2024, au siège des Nations Unies à New York, un accord général de coopération scientifique, technique, éducative et culturelle.

Le traité, paraphé par le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, et son homologue panaméen, vise à créer les bases générales pour promouvoir la coopération technique entre les parties dans les domaines scientifique, technique, éducatif et culturel, conformément aux lois applicables dans les deux pays.

Valable pour cinq ans, il est renouvelable pour des périodes égales et successives, sauf si l'une des parties exprime l'intention de le rompre, et doit le faire par écrit, au moins six mois à l'avance, par la voie diplomatique.

Le Panama est un pays d'Amérique centrale situé sur l'isthme qui relie l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

Sur son territoire se trouve le canal de Panama, une voie navigable artificielle qui relie les océans Atlantique et Pacifique et qui constitue une importante source de revenus pour ce pays.