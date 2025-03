Afrique Australe: L'Angola à la réunion des ministres du Travail de la SADC

Luanda — L'Angola participe depuis lundi à la réunion des ministres de l'Emploi, du Travail et des Partenaires sociaux de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), qui se déroule à Victoria Falls (Zimbabwe).

Selon une note envoyée à l'Angop, le pays est représenté à l'événement par la ministre de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale, Teresa Rodrigues Dias.

La réunion vise à promouvoir le dialogue entre les gouvernements et les partenaires sociaux, afin de renforcer les politiques d'emploi et de travail dans la région.

Selon le document, les ministres de la SADC sont soucieux de maximiser le potentiel des évaluations d'impact dans le secteur de l'emploi et de la promotion du travail décent, ainsi que de la mise en oeuvre des normes internationales du travail dans la SADC.

Jusqu'à vendredi, des réunions de hauts fonctionnaires auront lieu pendant l'événement pour aborder les questions liées au marché du travail dans la région, la création d'un observatoire du marché du travail de la SADC, la préparation du cadre stratégique révisé pour l'enseignement technique et professionnel et le plan de mise en oeuvre, les rapports sur les politiques nationales d'emploi et le développement de stratégies pour promouvoir le travail décent.

Selon le programme de l'événement, les questions liées à la migration de la main-d'oeuvre, à la mise en oeuvre des normes internationales du travail et à la présentation des rapports des partenaires sociaux seront également abordées.

Une autre préoccupation à présenter, indique le document, concerne les rapports des États membres à l'Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que la révision du Plan d'action pour la migration de la main-d'oeuvre, en plus d'inclure une séance de reddition de comptes pour les ministres et les partenaires sociaux.

Conformément aux pratiques internationales, aux recommandations régionales et compte tenu des besoins nationaux, le gouvernement de l'Angola a établi en décembre 2023 la politique nationale de l'emploi, avec l'approbation du décret présidentiel n° 226/23, du 5 décembre, sur l'Agenda national pour l'emploi, établissant des lignes directrices pour une action coordonnée des différents acteurs publics et privés, dans le domaine de la promotion de l'emploi, dans le but d'augmenter le taux d'emploi dans l'économie nationale.

Dans ce cadre, a été institutionnalisé le Fonds National pour l'Emploi (FUNEA), qui a débuté au premier trimestre 2025, pour financer des projets et des initiatives en matière d'emploi, ainsi que l'institutionnalisation de l'Observatoire National de l'Emploi.

Le fonds sert à garantir l'amélioration des relations et des conditions de travail, ainsi que l'éradication du travail des enfants en Angola.

Le programme renforce également le respect des normes du travail, lancé en juillet 2024, sur l'ensemble du territoire national, avec « l'Opération Travail Décent », qui sera menée chaque année.

La réunion établira un cadre stratégique de collaboration et de coopération régionales en matière de travail, dans le but de garantir un emploi inclusif, plein, productif et digne pour tous.

La réunion de l'année dernière, tenue en Angola, a observé l'adoption par le Sommet de 2023 du Protocole de la SADC sur l'emploi et le travail, signé par les républiques d'Angola, du Malawi et du Royaume d'Eswatini.

Ces pays se sont engagés à mener des consultations nationales en vue de signer et de ratifier le protocole, au cours de la période 2025, notant que l'instrument contribuera à la promotion du travail décent, basé sur un emploi inclusif et productif, le respect des droits au travail, le renforcement de la sécurité sociale et des institutions solides du marché du travail.

La délégation angolaise comprend des représentants des travailleurs, des employeurs et des responsables du Ministère de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale liés aux domaines de politiques et de coordination du marché du travail, de l'Inspection générale du travail, de l'Institut national des qualifications, du travail des enfants et des échanges régionaux et internationaux.