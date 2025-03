Angola: Le PR inaugure la rocade de Saurimo

Saurimo (Angola) — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré, ce mardi, dans la capitale de la province de Lunda Sul, la rocade de la Route Nationale (EN, sigle en portugais) 230, un tronçon fondamental pour l'intégration territoriale de l'Angola qui relie les villes de Malanje et Saurimo, sur un parcours de 565 kilomètres.

João Lourenço, qui se trouve à Lunda Sul depuis lundi, dans le cadre du programme de gouvernance de proximité, après avoir coupé le ruban, a reçu des éclaircissements sur la mobilité de la circulation des transports, des personnes et des marchandises sur cet important tronçon.

Le projet routier, inauguré dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, célébré le 11 novembre, traverse les provinces de Malanje, Lunda-Norte et Lunda-Sul et joue un rôle central dans le développement de la région orientale du pays.

Sa construction et sa réhabilitation visaient à améliorer la mobilité et à réduire les temps de trajet, mais aussi à stimuler le développement économique et social de la région, en facilitant la production agricole et industrielle et en créant de nouveaux emplois.

Il vise également à favoriser la croissance économique, la création d'emplois et à améliorer la qualité de vie des populations locales.

En outre, la modernisation des infrastructures routières contribuera aux objectifs du Gouvernement, tels qu'établis dans le Plan national de développement, dans le cadre de la diversification économique, de l'intégration territoriale et de la décentralisation des activités économiques au-delà de Luanda.

La rocade de Saurimo jouera également un rôle essentiel dans la mobilité urbaine en détournant le trafic lourd du centre-ville. Grâce à des connexions stratégiques avec les autoroutes EN-230 et EN-180, cette infrastructure améliore la circulation, réduit les risques d'accidents et contribue à la croissance durable de la région.

La route représente une avancée dans la mobilité locale, permettant un transport plus efficace et plus sûr pour les résidents et les entreprises qui dépendent de la route pour la circulation des produits et les déplacements quotidiens.

Ce mardi également, dernier jour de sa visite dans la région, le Chef de l'Etat prendra connaissance des travaux de construction en cours sur le campus de l'Université Lueji A'Nkonde, d'une capacité de deux mille 350 étudiants, avec un achèvement physique d'environ 95%.

Lundi, le chef du pouvoir exécutif, accompagné de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a dirigé la première réunion ordinaire du Conseil de gouvernance locale.

La session, qui a évalué l'état d'avancement de la construction des infrastructures dans tout le pays, a vu la participation, pour la première fois, de 21 gouverneurs provinciaux, dont ceux responsables des trois provinces issues de la nouvelle division politico-administrative, notamment Icolo e Bengo, Moxico Leste et Cuando.

Le président João Lourenço regagne la capitale du pays ce mardi.