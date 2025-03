Soudan: Al-Eaysir/Aux marchands de mort et à ceux qui sont trompés - Voici une carte du déploiement de l'armée aujourd'hui... Et un torrent est en route.

Port Soudan — Le porte-parole officiel du gouvernement, le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir a déclaré dans un message sur Facebook : « Aux marchands de mort et à ceux qui sont trompés... Voici une carte du déploiement de l'armée aujourd'hui... et le torrent est en route. »

Il a ajouté : « S'il existe une voix rationnelle en ces jours bénis parmi ceux qui se disent autorités d'élite ou chefs tribaux, qui ont jeté la jeunesse enthousiaste de leurs régions dans le four de la guerre, qu'ils leur offrent des conseils sincères. »

Al-Eaysir a déclaré qu'il est devenu plus clair que jamais, selon les chiffres et la carte du déploiement de la grande armée soudanaise, que la guerre contre le peuple et l'armée n'était ni un pique-nique ni une idée sensée, ajoutant : « Il est temps de sauver le reste de ces jeunes hommes trompés dans les rangs de la milice, après qu'ils aient été trompés par de faux slogans au nom de la démocratie et de la lutte contre le soi-disant « État de 56 ».

Il a poursuivi : « Dès le premier jour, et après de longs mois de guerre, nous avons continué à souligner que la victoire sur l'armée et le peuple est impossible, et que cette idée diabolique est vaine. Les champs de bataille ont prouvé sans l'ombre d'un doute que tous les faux slogans lancés pour obscurcir la conscience ne sont que des illusions, et qu'ils ne se réaliseront pas sur le sol soudanais, même si la guerre se poursuit pour cent ans. »

Il a ajouté : « Aujourd'hui, après que des centaines de milliers de jeunes trompés ont été tués, en plus des mercenaires qui ont traversé la frontière, nous disons encore : 'Assez de ces pertes, et ne vous noyez pas dans d'autres péchés qui ont conduit des jeunes à la mort sans raison ou raison convaincante.' »

Craignez Dieu , épargnez ces petits jeune homme , et avant tout en vous-mêmes.

À ceux qui ont été trompés, nous répétons : « Ces élites vous ont trompés et vous ont plongés dans les flammes d'un holocauste historique, alors qu'ils jouissaient d'une sécurité absolue, loin des horreurs de la guerre. Ils ont ôté la vie à ceux qui étaient avec vous sur le terrain, alors qu'ils vivaient dans différentes capitales, faisant commerce de votre mort et amassant des profits grâce à votre sang. Ne soyez pas la proie facile de nouvelles tromperies et de nouvelles désinformations. »

Il a conclu son message par : « Voici une carte du déploiement de notre Armée verte aujourd'hui (si quelqu'un parmi vous est au courant et capable de la distinguer !). »